最新研究：北極熊30年來不減反增 變胖又健康

一項最新研究發現，挪威北極群島斯瓦巴的北極熊30年來不減反增，體型明顯變胖而且健康狀況良好，讓科學家大感意外。（示意圖）

地球暖化效應令人擔心北極熊的處境越來越艱難，但根據一項最新研究發現，挪威北極群島斯瓦巴的北極熊30年來不減反增，體型明顯變胖而且健康狀況良好，讓長期追蹤的科學家們大感意外。（請聽AI報導）

根據BBC、CBS報導，挪威極地研究所（Norwegian Polar Institute）資深科學家阿爾斯（Dr Jon Aars）帶領的團隊，從1992年到2019年間，針對770頭成年北極熊進行體重與體型測量。結果發現，北極熊的體脂肪增加，體型明顯變得更加壯碩。令人難以理解的是，同一時期，斯瓦巴地區每年無冰天數，以每年約4天的速度遞增，總計增加了將近100天。

阿爾斯說，當海冰如此大量消失的情況下，原本預期北極熊身體狀況下滑。但是結果令人驚訝。

研究團隊認為，斯瓦巴的北極熊已經適應海冰減少，改變捕食更多陸地獵物，包括馴鹿和海象。此外，可用冰層面積縮小，海豹反而集中在較小區域，讓北極熊更容易獵食。不過專家警告，這個好消息恐怕只是暫時的。隨著海冰繼續減少，北極熊將被迫長途跋涉得更遠，才能抵達覓食地點，這會消耗更多能量與珍貴脂肪。最新研究已發表於《科學報告》期刊。（以上新聞楊清緣編輯，AI報導）