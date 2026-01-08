即時中心／顏一軒報導

內政部今（8）日部務會報安排地政司報告及發布「114年下半年租金統計資料」。內政部長劉世芳表示，為促進租屋市場資訊透明，內政部每年定期於1月及7月公布全國租金統計相關資訊；此外，本次也同步推出「租金查詢平台」，結合GIS與視覺化技術，將抽象的統計數據轉化為地圖模式，民眾可依照自身租屋條件需求查詢與比較周邊租金資訊，進一步提升市場租金透明化。





內政部說明，本次公布「114年下半租金統計」，統計樣本為114年9月底租金補貼有效租約資料，總計71.7萬件(較上期增加4.3萬件)，租屋型態以整戶(層)及分租套(雅)房為主。經統計，全國租金總價中位數為8,500元，與上期相同，各租屋型態之租金總價四分數亦與上期相近；在全國293個行政區租金總價中位數中，逾6成行政區租金中位數未成長，整體而言仍以雙北行政區的租金總價中位數較高。

快新聞／最新租金統計出爐 內政部：全台逾6成行政區中位數未成長

全國行政區不分類租金總價四分位數。（圖／內政部提供）

內政部指出，為提供民眾更直觀便捷的租金資訊查詢服務，特別開發建置「租金查詢平台」，民眾可於平台的地圖上點選位置、輸入地址或以大專院校進行「單點查詢」；也可以縣市、鄉鎮市區進行「行政區查詢」。

租金查詢平台。（圖／內政部提供）

兩種方式皆可依不同租屋型態：全部類別、整戶（層）、獨立套房、分租套（雅）房、屋齡30年以上、未滿30年及環域半徑（1公里、2.5公里、5公里）篩選查詢範圍內最新租金總價四分位數，快速掌握該地區租金價格情形。同時，也可透過「租屋案件分布熱區圖」，查詢租賃案件集中區域，快速鎖定適合租屋地點，進一步評估合理租金負擔。

本次部務會報會後記者會同時邀請租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事長劉貞君、不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會智庫政策暨新聞媒體委員會會長張欣民、兆基屋管股份有限公司董事長李建成及數字科技股份有限公司（591租屋）法務副理謝官翰參加。

與會代表均肯定及支持租金查詢平台的定點查詢與視覺化呈現方式，有助於租賃雙方快速掌握區域租金行情與租屋熱區，並表示將積極協助推廣同業、包租公及租屋族查詢運用，共同推動市場租金透明化。

最後，內政部指出，新推出的租金查詢平台可上網查詢使用；另，本期租金統計資訊也同步公布於於內政部不動產資訊平臺，如有需要並可至地政司網站「租賃條例專區」下載相關資料內容，歡迎各界多加使用。





