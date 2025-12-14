最新統計！中國勞動力平均年齡上升至40歲 0至15歲人口持續下降

中國中央財經大學人力資本與勞動經濟研究中心，今(14)日發布「中國人力資本報告2025」，指出中國勞動力人口正面臨老化與減少趨勢。(示意圖)。 圖：翻攝自 新華網

[Newtalk新聞] 中國中央財經大學人力資本與勞動經濟研究中心，今(14)日發布「中國人力資本報告2025」，指出中國勞動力人口正面臨老化與減少趨勢。報告顯示，2023 年中國的勞動力平均年齡為 39.66 歲，0 至 15 歲人口的比例也持續下降。

根據報告指出，中國人力的年齡，自1985年以來，平均年齡已從 32.25 歲增至 39.66 歲，城鎮與鄉村的勞動力平均年齡，則分別升至 39.25 歲與 40.54 歲。其中農村男性 41.60 歲、農村女性 39.06 歲，城鎮男性 40.26 歲、城鎮女性38.07 歲。

廣告 廣告

報告同時指出，中國 0 至 15 歲人口比例持續下降，從 1985 年的 38.61% 降至 2023 年的 22.71 %，而 46 歲至法定退休年齡人口比例則由 10.44% 上升至 23.8% 。

儘管人口老化與勞動力總數下降，中國勞動力人力資本總量仍持續增加，2023 年按當年價值計算達人民幣 1126.11 兆元，比 2022年的 886.1 兆元增加 240.01 兆元。中央財經大學李海崢教授表示，0 到 15 歲的人口占比變化預示著未來勞動力年齡結構的走向。未來勞動人口預計將進一步減少。而中國正透過「系統性政策干預」與「社會文化」引導，優化人口年齡結構與人口素質構成。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

韓入境卡標CHINA不改! 矢板明夫：當中國小弟首都叫漢城剛好而已

華爾街日報：習近平光環下的根基出現裂痕 揭露中國經濟困境事實