最新考古發現：人類「自行點火」時間 可追溯到40萬年前

英國最新一項考古研究認定，人類懂得自行點火的時間，可以追溯到40萬年以前，比現行所知的時間，遠遠提早了35萬年。

據英國「衛報」報導，目前為止，人類已知會「自行點火」的時間，是5萬年前；不過據英國一項最新的考古調查發現，人類自行掌握點火技術的時間，可以追溯到40萬年前，比既有認知，大幅提前了近35萬年。（葉柏毅報導）

據報導，英國考古隊最新的證據，包括一片焦土，以及被火燒裂的手斧，支持人類遠早於目前所知年代，就能生火的時間。當時人類的大腦體積，已經接近「智人」，也就是現代人的範圍。

根據共同領導這次考古研究的英國「大英博物館」舊石器時代考古學家戴維斯博士指出，這個發現的影響非常深遠，因為會生火與能夠控制火勢，是人類發展史上非常重要的轉折點，帶來了改變人類演化的實用與社會效益。

調查同時發現，由於智人直到約十萬年前，才在非洲以外地區形成穩定族群，因此這次發現，懂得自行生火的「人」，不太可能是現代人類的祖先，而很可能是早期的尼安德塔人。不過，這項發現仍然相當重要，因為人類懂得點火與控火，讓人類能加工更多種類的食物，提升生存機會、支持更龐大的群體，並釋放能量，以促進大腦發展。