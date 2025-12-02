最新肌少症診斷共識3大改變！篩檢年齡下修至50歲 示警中年肌肉恐就衰退

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

肌少症是目前全球都相當關注的健康議題之一，許多人以為這是老年人才會有的問題，但研究發現，肌肉健康退化其實早在老年期之前就已經出現。近期亞洲肌少症工作小組（AWGS）也提出最新診斷共識，共有3大改變，其中之一就是下修肌少症篩檢年齡至50歲，提醒民眾中壯年時就應正視肌少症風險。

最新亞洲肌少症診斷共識公布 刊登於國際期刊

肌少症不只會影響行動能力，導致失能、增加跌倒機率，也會使心血管疾病、三高、失智等疾病風險上升，甚至影響壽命，對健康、生活品質都是極大的威脅。

亞洲肌少症工作小組（AWGS）近日公布最新診斷共識，而且亞洲版的診斷共識更少見刊登於國際期刊《Nature Aging》。此次內容有以下3大改變：

篩檢年齡由65歲下修至 50歲 診斷定義修改，肌少症需同時符合「低肌肉量」與「低肌力」兩項條件 將「強化肌肉健康」概念納入

肌少症診斷共識改變一：篩檢年齡提前至50歲

亞洲肌少症工作小組（AWGS）在最新診斷共識中正式將肌少症的篩檢年齡從原本的65歲，大幅提前至50歲。這項調整意味著肌肉功能衰退比多數人想像中還要來得早，中壯年就必須正視肌少症帶來的健康風險。





而這項改變主要是因為亞洲肌少症工作小組（AWGS）在針對亞洲國家的八個大型世代研究中發現，近3萬5千名個案的長期追蹤結果顯示，中年是肌肉功能衰退的關鍵期，肌肉量自55歲顯著減少、肌力於45歲及70歲加速衰退。





因此，提早檢驗有助於及早發現肌少症高風險個案，若能及早介入就有機會從而降低跌倒、失能、慢性病等風險。

肌少症診斷共識改變二：診斷定義為低肌肉量＋低肌力

新版診斷共識明確定義肌少症需同時符合「低肌肉量」與「低肌力」兩項條件，原先診斷標準中的步行速度、五次起立測試等體能表現，則改為疾病預後的評估指標，不再作為診斷條件。





陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭表示，此規範與世界衛生組織（WHO）推動的「高齡整合照護（ICOPE）」框架接軌，將成為全亞洲推動健康長壽的共同策略。

肌少症診斷共識改變三：納入「強化肌肉健康」概念

此外，近年已經確認肌肉與心血管代謝、大腦、骨骼、脂肪組織、免疫系統都有很大的相關，因此新版共識也納入「強化肌肉健康」的新概念，強調從中年開始就應以提升肌肉健康，達成健康長壽的目標。





陳亮恭主任提到，此次新版診斷共識首度將焦點從肌少症的疾病診斷轉向全生命週期的肌肉健康促進，為亞洲人口老化挑戰提供創新的解決方案。

如何發現肌少症？ 「指環量測法」不須工具自行檢測

肌少症必須及早發現、及早介入，雖然目前尚無治療肌少症的藥物上市，但它可以透過營養、運動處方改善。現在除了透過SARC-F問卷、測量小腿圍來檢視肌少症風險外，亞洲肌少症工作小組（AWGS）在2025年也新增了更簡單的篩檢方法「指環量測法」，不須工具民眾在家就能自行篩檢，了解自身肌肉健康狀況：

指環量測法：

測量方法：雙手拇指、食指指尖左右相對圍成一個圓形指環，圍繞小腿肚最粗的部位 評估標準：

指環剛好扣住小腿或扣不起來（指環≦小腿）代表肌肉量足夠

指環扣住小腿後還有空隙（指環＞小腿）代表肌肉量可能不足，建議進一步評估



