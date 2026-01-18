「最新菜市場名」塞爆小人國！22字曝 家長崩潰：3個小孩都中

記者蔣季容／台北報導

小人國主題樂園祭出2026年開春優惠「點點名」，從1月5日到1月25日止，只要名字內含22字中的任一字，就能免費入園。有網友17日到小人國後發現滿滿人潮，所有設施都要排1小時起跳，崩潰表示「我是來小人國，不是到迪士尼欸！」

一名網友在Threads指出，自己到小人國發現所有設施排隊都要1小時起跳，從入門買票就開始排，「我是來小人國，不是到迪士尼欸」，好奇有這麼多「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙嗎？」

廣告 廣告

沐、宸被封2026版菜市場名字

貼文一出引發熱議，網友紛紛表示「這些名字我女兒同學幾乎都有，不如免費拉久一點，我女兒可以辦畢業同學會在小人國，應該全班快免費了」、「光是沐跟宸就一拖拉庫了！2026版的菜市場名字」、「真的菜市場名，我家3孩都中這些名」、「我家孩子都有」、「現在學生都是這些名字啊，我朋友家裡兩個小孩都有中」、「新版的菜市場名」。

此外，還有網友說，「台灣人很愛排隊，我一律不去這種活動。忘記千古名言嗎？免錢的最貴」、「遊樂園搞這種活動，絕對排隊到飽不是常識嗎」、「優惠價時真的要排很久，玩沒幾項，也佔不了便宜」、「不好意思，下交流道就開始排了」。

只到1/25 名字有這22字免費入園

小人國主題樂園推出「點點名」優惠活動，時間從1月5日到1月25日，只要名字包含「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」其中任一字，且字型完全相同，持相關有效證件正本（如身分證、健保卡、駕照等），即可免門票入園玩整天。

只要本人符合資格，同行親友入園也能享「優惠價490元」，至多2名親友。（圖／小人國主題樂園提供）

另外，只要本人符合資格，同行親友入園也能享「優惠價490元」，至多2名親友。小人國主題樂園也在官方臉書加碼，若未符合資格的人，完成指定留言任務，有機會抽中「3個月無限暢遊券」，共5名，中獎者能免費玩1個月。

更多三立新聞網報導

全台1500萬人都在吃！「這款藥」誤用恐傷腎、胃出血

濕冷天氣來了！強烈冷氣團殺到「明起連凍5天」 雨最大地區曝

青花菜別直接下鍋！切完先做1事：逼出更多抗癌成分

外食族救星！「這水果」顧肝、護腸道還抗老 營養師：愛吃花生要多吃

