最新解密淫媒艾普斯坦照片 曾來台演出的大衛魔術、柯林頓、麥克傑克森都入鏡了
美國司法部公布的淫媒艾普斯坦照片中，曾被指控性侵兒童的麥克傑克森也出現在他的私人飛機上，沒過幾年麥克傑克森就去世了。（圖片來源／美國司法部網站）
美國司法部25日表示，紐約南區檢察官與聯邦調查局（FBI）通知司法部，他們發現逾1百萬份疑似與已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）案相關的文件，在12月19日，司法部公布了8大檔案，裡面有艾普斯坦生前拍下的檔案較少，但也出現了他和前美國總統柯林頓到泰國出遊、洗澡的照片，連曾經來過台灣表演的大衛魔術：大衛·考柏菲（David Copperfield）也入鏡。
美國司法部公布八大檔案，柯林頓多次出現
這批照片中，有多張柯林頓娛樂照、艾普斯坦被前英國王子安德魯邀請進去唐寧街10號內部、他那萬惡女友在唐寧街10號前面獨照、滾石歌手Mick Jagger同桌吃飯的照片。
前英國王子安德魯邀請艾普斯坦及其女友參訪唐寧街10號，英國皇室今年終於受不了宣摘掉其皇室身分。（圖片來源／美國司法部網站）
艾普斯坦是美國30年來最大的性醜聞風暴中心，他涉及誘姦未成年少女以及扮演美國政商名流的淫媒角色，他的女友Maxwell負責在美國各州找未成年少女帶到艾普斯坦的豪宅供其玩樂，雖然沒有人能說出現在照片裡面的人涉及未成年少女性交易，但安德魯王子（Prince Andrew）卻因此被英國皇室除名，摘去王子封號。
照片中大眾耳熟能詳的是全球搖滾巨星麥克傑克森（Michael Jackson）出現在艾普斯坦的私人飛機上，共同出遊，其中很明顯一名未成年兒童的臉被司法部遮住以保護其身分，由於麥克傑克森於2009年身亡，因此拍攝時間在14、15年前，該名兒童應該已經成人。
麥克傑克森也出現，在艾普斯坦的私人飛機上合照
雖然麥克傑克森在性侵兒童案上被判無罪，在猥褻牙醫的兒童上雙方和解，但他和提供未成年少女賣淫的艾普斯坦一起出現，難免讓外界又想起了麥克傑克森曾經遭到的指控。
美國前總統柯林頓顯然是艾普斯坦的朋友，他多次出現在照片中，都是不同女性。（圖片來源／美國司法部網站）
另外讓民主黨非常氣憤的就是多張柯林頓的照片出現，看得出來兩人關係密切，柯林頓是艾普斯坦的座上賓，而柯林頓也邀請艾普斯坦、艾的女友馬克士威Maxwell一起去汶萊、泰國旅遊，一起在大泳池游泳，柯林頓還被拍了一張在按摩浴缸泡澡、旁邊有一女的照片，女性的臉被遮蓋。
民主黨反擊，認為川普故意暗示柯林頓參與犯罪
也有不少張柯林頓和不同女性合照，以及一個女的坐在他大腿上的照片。從艾普斯坦的照片比對，可以發現他和柯林頓之間的共同朋友之一是柯林頓的飛機駕駛。
川普發言人阿比蓋爾·傑克遜在文件公佈後在社交媒體上發帖稱「這是比爾·柯林頓在熱水浴缸裡。（圖片來源／美國司法部網站）
川普發言人阿比蓋爾·傑克遜在文件公佈後在社交媒體上發帖稱「這是比爾·柯林頓在熱水浴缸裡，旁邊的人身份已被塗黑」，似乎刻意針對柯林頓。
艾普斯坦（左）和小熊維尼玩偶合照。（圖片來源／美國司法部網站）
對此，12月22日，柯林頓的發言人烏雷尼亞（Angel Urena）聲明，批評川普政府利用「選擇性發布」艾普斯坦文件，來暗示本不存在的不當行為，並要求美國司法部立即公布文件中涉及柯林頓的所有剩餘材料。
大衛·考柏菲也入鏡，和艾普斯坦女友抱在一起
另一個台灣人比較熟悉的是曾經飛越大峽谷、把自由女神消失的魔術師大衛·考柏菲（David Copperfield），他至少有兩張穿著浴袍的照片和艾普斯坦的女友馬克士威（Ghislaine Maxwell）抱在一起的照片，馬克士威是英法混血，已經入籍美國，她熟練正常的和不正常的按摩技巧，常幫艾普斯坦以及他的座上賓按摩。
連曾經來過台灣表演的大衛魔術：大衛·考柏菲（David Copperfield）也入鏡，和艾普斯坦的女友馬克士威抱在一起。（圖片來源／美國司法部網站）
因為艾普斯坦案，當艾普斯坦在監獄中自殺後一年，2020年，馬克士威被美國聯邦政府指控犯有引誘未成年人罪和販賣未成年少女罪。2021年12月29日，她被判五項罪名成立，其中一項就包括販賣兒童。2022年6月，她在紐約一家法院被判處20年監禁。
