最新詐騙手段曝光！1通電話「8300萬沒了」

▲內政部提醒，一定要先掛斷電話，再撥打165。（圖／內政部）

[NOWnews今日新聞] 台灣最新詐騙手法出現，民眾要小心！新北一名女子只有接「1通電話」而已，她也沒有匯款動作，但銀行存款8300萬元直接消失，存款一下子就沒有了，驚人新型詐騙手法曝光。

新北一名女子接到自稱中華電信員工的電話，對方聲稱「有人冒用你的身分申辦門號」，並以這個為由，幫她轉接165專線確認，聽到是轉到防詐騙電話，她也放下戒心相信。

不過，電話專員卻以「有人遭詐騙匯到你帳戶好幾千萬，懷疑妳是詐團成員之一」為由，要求她加入檢警Line群組，群組內成員有警察、165專線人員、政風處人員，但實際全是詐騙集團假扮。

詐團以利用「偵查不公開」等理由，要求女子不准向外界透露消息，最後再找人佯裝是檢察官，以「不配合辦案會被羈押」等語言威脅，拿到女子的帳戶與密碼，分批轉走資金。

詐團短短3個月內，從女子銀行掏空，一共轉帳70次，將存款8300萬元全騙走。女子直到LINE群組內沒人回應後，她才驚覺被騙了，立刻報警處理。

同款詐騙手法近日在社群平台Threads上引發熱議，不少網友指出，該詐騙話術相當精細，對方甚至能準確說出身分證字號，讓人防不勝防，「重點是身分證號碼全對，真的超可怕」、「理智上知道電信業者不會這樣打電話，但聽到身分證字號一字不差，腦袋真的會當機」、「我也接過，當下信以為真，還衝去電信門市確認，才知道是詐騙」。

內政部曾宣導，詐騙集團會利用「165反詐騙專線」來取信被害人，以持續通話中同步撥打165假分機、真轉接給詐騙同夥，民眾一定要先確認原本通話已結束，再撥打165反詐騙專線。

