最新詐騙手法曝光！假訂單瘋狂發信 網友崩潰：太變態

網友分享自己收到名為「Gopay」的網購通知詐騙，要求他主動聯繫處理上萬元的訂單。（翻攝自Dcard）

最新詐騙手法再度曝光！近日有大批網友回報，陸續收到名為「Gopay」的網購通知Email，不僅列出訂單內容、付款方式，甚至連收件人的姓名、電話、住址都清楚標示。更令人驚恐的是，信件內還附上一個LINE客服連結，要求收件人主動聯繫處理「上萬元訂單」，讓不少網友直呼：「個資被掌握得太變態！」

一名女網友首先在Dcard發文求助，表示從未聽過「Gopay」，卻收到一封聲稱她以「先消費後支付」購買iPad mini的通知，還附上完整訂單編號與商品資訊。她加入信件提供的LINE客服後，對方立刻指稱她的身分資料與金融卡遭盜用，名下因此產生「1萬多元訂單」，要求她取消、處理。由於網路上查無資料，她只好發文示警。

網嚇壞：地址怎麼會外流？

貼文曝光後，許多網友湧入留言，表示同一天、甚至同一時間也收到一模一樣的信件。大家一致驚訝，對方竟掌握真實電話與住址，完全不像以往假資料亂槍打鳥式的詐騙手法。「Google查不到，只看到你這篇」「我18:41收到一模一樣的」「資訊太完整了，真的很變態」。還有人指出，信件底部還附上「假好心的取消退貨連結」，一點開就會被導向LINE客服。

不少網友紛紛回報收到相同的詐騙電子郵件。（翻攝自Dcard）

這詐騙從哪來的？

更多網友看完內容後直言「這就是新的詐騙」「Gopay＝夠騙」「名稱就提前洩底了」。不少人表示收到後差點以為真有訂單，還逐一比對商品內容，直到在網路上瀏覽到相關文章才確定是詐騙信件，也有人不寒而慄，「電話和地址都是真的，到底從哪流出去？」

警方提醒，近期網購類詐騙量持續增加，詐騙集團常以「你的身分遭盜用」為由誘導民眾加LINE、交出金融資料或遠端操作權限。若收到不明訂單通知，千萬不要先行動，更不要主動聯繫未知客服，應撥打165反詐騙專線或向親友求證。

