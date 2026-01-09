最新詐騙手法！面試官寄工作邀約 工程師慘遭騙60萬

一名工程師昨（8）日表示，日前更新LinkedIn後收到不少工作邀約，其中一份工作內容與薪資感覺還不錯，他因此跟對方接洽，沒想到對方其實是詐騙集團，在面試過程中提供藏有惡意程式碼的內容，導致他已損失60萬元，消息曝光後引起討論。

一名工程師昨日在Threads表示，近日更新LinkedIn後收到不少工作邀約，其中一份工作內容與薪資看起來很理想，洽談後對方分享了一份產品原型的代碼，詢問原PO對此有什麼想法，但因為該帳號底下就只有這麼一份專案，加上先前對話內容讓他感覺有點不對勁，因此決定先使用AI工具分析內容。

原PO透露，第一款AI工具雖然有掃出幾個怪怪的地方，但他實際檢視後確認都沒有問題，他因此再使用Gemini輔助檢視，結果真的發現其中藏有可以遠端操控電腦的惡意代碼，「如果我沒有突然警覺這個東西有問題，就直接跑下去，電腦上所有機密都飛了，損失可能上百萬」。

不料，警覺性如此高的原PO還是上當了！原PO事後更新指出，他明明只有用程式碼編輯器檢視內容，未實際執行檔案，沒想到電腦還是中鏢，錢包密鑰遭對方成功盜取，目前已損失新台幣60萬元，急忙將過程分享到網路上，避免其他人受害。

文章上線後吸引逾30萬人關注，不少網友說「光下載就中獎了，這很恐怖」、「沒執行也出事？這是第一次讓我感覺恐懼的資安問題」、「這個可能只有工程師會被騙」、「幸好我不夠聰明，不用擔心遇到這件事」、「被騙過+1，加密貨幣直接被清空，超慘」。

