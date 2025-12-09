最新詐騙Email一票人收到 苦主看內容嚇壞：很變態

詐騙集團猖獗，且行騙手法推陳出新，有名女網友近日收到一封Email，寄件者名稱為「Gopay全球易支付」，內容指出她透過該支付在網路平台消費，信件中還留有LINE客服，原PO加入並向客服反映沒有這筆交易，對方卻稱她個資遭盜用，會損失1萬多元，原PO趕緊發文詢問「這是詐騙嗎？」貼文曝光立刻引發討論，一票網友表示最近也收到同樣的信件，「連我的電話跟地址都有，真的是很變態的詐騙。」

一名女網友日前在Dcard發文表示，最近收到一封來自「Gopay全球易支付」的Email，內容指她在網路消費，收到商品後必須支付款項，並列出商品資訊、訂單編號，付款資訊則顯示她的姓名、電話及地址，底下還有客服LINE的聯繫方式。

原PO加入LINE並發訊息反映沒有在網路消費，客服回應「應該是他人盜用您的身分證資訊以及金融卡帳號，並透過第三方串接到您的電子信箱，導致您名下產生這筆1萬4000多元的訂單。」

原PO緊急詢問網友，「Gopay是啥沒聽過啊，這是詐騙嗎？」貼文曝光引發許多討論，一票網友表示最近也有收到，「感覺是新的詐騙，網路搜不到，只看到這邊有人發問而已」、「我也是昨天收到，剛剛問他們客服，還沒回覆」、「今天傍晚也收到一模一樣的，連我的電話和地址都有，真的是很變態的詐騙」、「電話和地址都是真的，不知道哪裡弄到的。」

也有網友表示，「看完這篇文章立刻把他封鎖、刪除了」、「這麼多人都收到，詐騙無誤了，真的要很小心。」

