最新調查數據揭：駭客數小時就能入侵 企業平均修復需3.5天

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球網路安全領導廠商Check Point Software Technologies(NASDAQ：CHKP)近日正式推出全新AI驅動的資安解決方案「Check Point Exposure Management曝險管理」。該方案透過創新的資料整合技術，將原本分散的安全數據轉化為具優先順序、可執行且安全的修復行動，協助企業在AI時代更有效率地抵禦不斷演進的網路攻擊。

根據最新發布的《曝險管理現況報告(State of Exposure Management)》，Check Point指出，過去一年內全球識別出的全新威脅情資超過7億筆，攻擊者從發現漏洞到加以利用的時間已從數天縮短至數小時。然而，多數企業的反應仍明顯落後，平均修復時間(MTTR)長達 3.5 天，且僅有約 50% 的修復任務能在一年內完成，顯示出資安防護上的明顯落差。

面對攻擊者規模與自動化能力日益提升的趨勢，許多企業的修復流程仍仰賴人工操作，且存在工具之間缺乏整合、團隊協作不易等問題。這種情況導致企業往往依賴靜態嚴重度分數(Static Severity Scores)來判斷風險，卻無法有效處理真正關鍵的曝險點，進一步擴大了安全缺口，也增加了遭攻擊的風險。

Check Point表示，本次推出的Exposure Management解決方案，與市場研究報告公司Gartner提出的「持續威脅曝險管理(Continuous Threat Exposure Management，CTEM)」架構高度契合，皆強調持續連結真實攻擊者行為與企業資產風險，並在攻擊者發動行動前主動進行修補。

該方案專為現有企業IT環境所設計，可與超過75種安全控制工具整合，涵蓋約90%的主流資安產品，範圍包括網路、端點、雲端、電子郵件、身份驗證與作業系統等層面。這種高度整合能力展現了 Check Point 的開放式花園(Open Garden)策略，讓企業能在不更換既有工具的前提下，快速提升防護效率，同時降低操作複雜度。

