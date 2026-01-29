最新議事錄揭露…央行房市管制不鬆綁 兩關鍵
中央銀行昨（29）日公布去年第4季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，針對選擇性信用管制未鬆綁，理事提出兩大關鍵，一是不動產放款集中度雖下降，但仍高於首次實施管制水準，二是房價所得比及房貸負擔率仍偏高。
央行去年12月舉行第4季理監事會，並未鬆綁第七波選擇性信用管制，央行總裁楊金龍當時表示，房市還沒有達到軟著陸條件，且理事一致認為，選擇性信用管制應持續，不過考量不動產貸款指標已改善，2026年起銀行不動產貸款總量回歸由各銀行內部控管。
央行最新議事錄指出，多位理事在討論選擇性信用管制措施時形成共識，認為相關措施已見初步成效，雖投機需求已退場，但房價仍偏高，因此現階段宜維持管制方向不變，並持續滾動檢視調整。
有理事指出，央行過去已配合房市動態七度調整信用管制措施，不動產貸款占總放款比重雖已有下降，但仍高於首次實施管制時水準；同時房價所得比與房貸負擔率仍偏高，民眾購屋壓力未明顯減輕，仍須密切觀察。
另有理事肯定政策效果逐步發酵，認為在房價仍高情況下，有必要持續管制。不過，自2026年起銀行不動產貸款總量回歸各銀行內部控管模式，預期可更貼近個別銀行業務特性，使政策執行更具彈性與精準度。
也有理事認為，不動產貸款比重雖回落，但仍高於合理區間，支持央行依市場變化持續調整管制強度；另有理事指出，不動產授信逾放比低於整體放款水準，顯示銀行在相關風險控管上仍屬穩健。
然而，在房貸利率走升背景下，仍須評估對購屋族負擔影響，包括新青安貸款未來利率補貼退場、寬限期屆滿後，對借款人還款能力衝擊，同時觀察利率上升是否進一步影響房市交易量。
針對房市供需結構，理事認為投機需求已降溫，未來房價走勢將更受供給面因素左右，相關變化值得持續追蹤。
有理事指出，全國房貸負擔率已高於一般認為可合理承擔的30%，而負擔率與違約率存在一定關聯，攸關金融穩定。
有理事認為，單以借款人所得判斷違約風險未必完整，部分家庭可能有額外資金支援，但房貸負擔率仍具參考價值。
楊金龍去年在理監事會後強調，房市基調仍收緊，銀行不動產貸款總量回歸銀行內部控管屬有條件鬆綁。
性愛片震驚政壇！總統顧問偷情美女下屬 雙雙下台互告
水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢
年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換
周子瑜「辣露美胸＋川字腹肌」 神級S曲線美瘋
