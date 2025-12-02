最新醫學研究！年輕人瘜肉偏左側 50歲後右側風險激增

最新醫學研究顯示，大腸瘜肉的位置分布與年齡有顯著關聯，50歲以下患者的瘜肉多集中在左側大腸，而50歲以上則明顯偏向右側，這種分布差異不僅是單純的位置變化，更反映出不同年齡層體內的分子機制運作方式轉變。

大腸瘜肉的位置分布與年齡有顯著關聯，50歲以下患者的瘜肉多集中在左側大腸，而50歲以上則明顯偏向右側。（圖／Photo AC）

基因醫師張家銘分析了一篇刊登在《BJS Open》的2025年系統性回顧與統合分析研究，該研究從全球12470篇文獻中篩選出24篇關鍵研究。結果顯示，50歲以下族群有75.9%的瘜肉出現在左側大腸，46.5%在右側；而50歲以上人群的右側瘜肉比例則激增至70.8%。

廣告 廣告

「大腸不是一條均質的水管。左側的降結腸與乙狀結腸，和右側的升結腸與盲腸，就像兩個不一樣的國家，長期受到不同的生理環境支配。」張家銘解釋，年輕族群瘜肉偏左側主要與三大分子線索有關。

首先，糞便在左側停留時間較長，使細胞長時間暴露在高濃度膽酸、脂肪代謝產物與自由基中，增加DNA損傷與突變風險。其次，年輕人飲食常較油膩、多加工食品，促進腸道菌產生更多促發炎物質。第三，年輕族群右側腸道蠕動較快，加上生活壓力、睡眠不足及久坐等因素，導致糞便在左側累積，形成物理與化學雙重刺激。

糞便在左側停留時間較長，使細胞長時間暴露在高濃度膽酸、脂肪代謝產物與自由基中，增加DNA損傷與突變風險。（圖／Photo AC）

至於50歲以上族群右側瘜肉增多的現象，張家銘指出這與更深層的分子變化有關。「右側瘜肉多屬於鋸齒狀病變，與腸道上皮細胞的DNA甲基化異常、腸道免疫監控力下降、腸道菌相失衡及黏膜再生能力下降密切相關。」他表示，右側大腸環境偏鹼、蠕動快、菌相組成不同，隨著年齡增長，細胞的表觀遺傳調控能力下降，更容易出現甲基化驅動的基因沉默和鋸齒狀路徑的癌前病灶。

張家銘強調，左右側瘜肉代表兩種不同的癌變路徑，左側偏腺瘤型，右側偏鋸齒狀。「早發大腸癌不只是提早發生，可能是完全不同的疾病。」他指出，兩者受到的生活因素、炎症負荷、遺傳脆弱點及腸道菌相都不相同。

左右側瘜肉代表兩種不同的癌變路徑，左側偏腺瘤型，右側偏鋸齒狀。（示意圖／123RF）

針對這些發現，張家銘提出五點預防建議：年輕族群應降低左側慢性發炎；40至50歲有症狀者應優先做全大腸鏡而非只做乙狀鏡；50歲以上族群一定要做全大腸鏡；有家族史、基因風險或代謝症候群者應提前介入；維持腸道菌相多樣性是最根本的保護。

「大腸鏡不是一個檢查，而是一個了解自己身體的機會。」張家銘表示，左側瘜肉多反映生活型態造成的發炎與刺激，右側瘜肉多則顯示老化、免疫下降及表觀遺傳變化的總和。他呼籲民眾提早了解自己的腸道健康，以避免潛在風險。

延伸閱讀

日內閣提案增國防預算 台大教授曝：60天內中日情勢將升溫

吳申梅升格CEO！自爆和香港總裁尪大吵 氣炸飛回台找母討拍

東京迪士尼驚魂！陸男闖飯店宴會廳 亮刀狂揮5分鐘逃逸落網