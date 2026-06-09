將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

即時中心／廖予瑄報導

受到滯留鋒面及西南氣流影響，易有短延時強降雨，高雄市部分地區已達到停班、停課標準，明（10）日那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。根據中央氣象署今（9）日晚間7時所公布的最新預測資料顯示，全台共7縣市山區24小時內雨量達到停班、停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。

7縣市山區雨量預測達停班課標準

根據氣象署所公布的最新預測數據，今日晚今8時至明日晚間8時止，全台共有7縣市山區雨量達到停班停課參考標準，分別為新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市山區，但最終是否停班課，仍由地方政府決定。

廣告 廣告

快新聞／還能放「豪雨假」？7縣市「達停班課標準」 雨量預測出爐

各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽表。（圖／翻攝自人事行政總處官網）

另據天然災害停止上班及上課作業辦法，停班課標準為颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上、或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，得依實際觀測發布停班停課。

原文出處：快新聞／最新雨量預測出爐 7縣市山區達「停班停課」標準

更多民視新聞報導

赴中風險大增 邱垂正：今年累計85人失聯、遭留置或限制行動

預報降雨量達標 高雄「這5區」明天放豪雨假

強強聯手！新北消防局、台電簽MOU 打造高空救援升級版防護網

