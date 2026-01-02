最新領取條件！屏東恆春鎮鬆綁福利金門檻

▲屏東縣恆春鎮宣布，放寬凍結10年的福利門檻，盼扭轉連續兩年來出生率低迷、人口流失狀況。（圖／屏東縣府提供）

[NOWnews今日新聞] 為扭轉出生率低迷、人口流失狀況，屏東縣恆春鎮宣布，全面放寬凍結10年的福利門檻，將廣受矚目的台電生活福利金轉型為「恆春人專屬ETF」，未來只要設籍滿3年即可享有「半年領一次」的現金紅利。

根據《自由時報》報導，恆春鎮人口只剩2萬9千餘人，與10年前相比流失超過2000人，已連續兩年跌破3萬人「設鎮」大關。

為扭轉此人口結構，恆春鎮代會主席趙記明、鎮長尤史經共同提案，要針對10年來都未調整的《恆春鎮生活福利金自治條例》進行改善，成為新誘因，修法重點將著重在全面調降設籍年限，只要設籍滿3年且未遷出，就能領取各項津貼，首波已通過重陽節禮金發放，後續將針對學雜費補助等項目陸續鬆綁。

廣告 廣告

鎮公所預估，門檻放寬後將增加約3百多萬元的預算支出；其中最令鎮民有感的，是每月150元的「台電生活福利金」，被譽為「恆春人專屬台電ETF」。新制將自115年起，凡設籍滿3年的鎮民即可納入領取對象。這筆「配息」將採取「實際設籍、按月計算」的方式，每半年核撥一次，每人每月補助新台幣150元，採每半年核撥900元。發放時間為每年8月及隔年1月撥入帳戶，另針對長者，連續設籍三年也會發放重陽敬老金。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

屏東元旦升旗健走活動變調！逾1萬人參與引發「保溫瓶之亂」

張惠妹胞妹登場！Saya淡出圈子1年 屏東跨年直播飆3萬人：快哭了

2026廚餘機補助！台中、屏東1/1起最高領6000：「這2機型」沒錢拿