最新高雄市長初選對比民調 民進黨邱議瑩51.9%名列第一

民進黨的高雄市長初選戰況越來越激烈，《上報》委託雨晴指標公司於11月24至26日進行民調，結果顯示邱議瑩以51.9%支持度微幅領先其他3位參選人。不過因為是採對比民調，邱議瑩與另外2位競爭者賴瑞隆、許智傑的支持度落差都在誤差值，民進黨高雄市長的初選更臻白熱化。

邱議瑩。(圖/中天新聞)

此次民調依照民進黨初選採取的「對比式民調」進行，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為24.5%；其次為賴瑞隆，以50.4%支持度領先柯志恩23.1%，未表態為26.4%；許智傑以50%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為26.3%；最後一名是林岱樺，以43.3%支持度領先柯志恩19.6%，未表態率為37.1%。

從政黨支持來看，民進黨支持者為47.6%、國民黨支持者為8.4%、民眾黨支持者為4.7%、台灣基進支持者為1.4%、時代力量支持者為0.7%、無任何偏好為30.3%、拒答為1.5%。

(圖/上報提供)

進一步分析政黨對比中民進黨支持者的意向，林岱樺／柯志恩是64%與7%；邱議瑩／柯志恩是84.1%與5.9%；賴瑞隆／柯志恩是79.1%與7.9%；許智傑／柯志恩則是80.9%與6.1%。

從選區交叉分析來看，4名民進黨參選人都普遍領先柯志恩，一向被視為是國民黨鐵票區的第四選區（左營、楠梓），也呈現出柯志恩全數落後的現象；至於民進黨佔優勢的第七選區（三民），柯志恩支持度更是只介於13%至15%之間。黨內熟悉高雄選情人士研判，可能是近期《財劃法》議題對國民黨在高雄選情造成打擊，導致柯志恩皆僅以20%上下的支持度大幅落後綠營參選人。

柯志恩。(圖/中天新聞)

本次民調為《上報》委託雨晴指標公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。

本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95%的信心水準下，約±3.0個百分點。

