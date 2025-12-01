最新高雄市長初選對比民調「邱議瑩奪第一」 林岱樺：高雄藍支持度8%連路人都不信

政治中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選一月將進行民調，近日有一份網路媒體民調，指出4名參加初選的立委，都勝過柯志恩，其中邱議瑩第一、和二三名賴瑞隆、許智傑在誤差範圍內，而林岱樺落後同志超過5%，林岱樺開砲"有人花錢買假民調"，邱議瑩冷回"高低起伏很正常，不必那麼在意"。

前行政院長蘇貞昌（11.30）：「希望大家牽成邱議瑩，好不好（好）。」

好久不見的前行政院長蘇貞昌，登高一呼要立委邱議瑩接棒高雄市長陳其邁，民進黨高雄市長初選的競爭者們把握周末拚出線，賴瑞隆市場掃街、林岱樺街頭宣講，戰況白熱化，有份民調激起浪花。

根據網路媒體民調，民進黨4名選將邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺，分別對上國民黨的柯志恩，柯志恩都只獲得約2成支持度，不敵綠營4人。當中最高是邱議瑩的51.9%、其次賴瑞隆50.4%、許智傑50%，這三人都在誤差範圍；而林岱樺僅43.3%。當事人不服氣，質疑有人花錢買假民調。

立委（民）林岱樺：「誰做這份民調，其實是傷害民進黨，8%國民黨在高雄的支持度，幾乎把國民黨的市議員當作空氣，低估對手競爭對手，這個其實會造成選情的嚴重誤判。」

立委（民）邱議瑩：「媒體公布的，所以我並不清楚什麼叫買民調，那我覺得民調的數字起起伏伏，參考就好，也不用太在意。」

初選火藥味十足，風向也變幻莫測，另一份親藍媒體做的民調呈現截然不同結果，當中指出"民進黨4名選將"只有賴瑞隆能贏柯志恩，而且兩人在誤差範圍內，讓柯志恩有了發揮空間。

立委（國）柯志恩：「比較跟我們觀察的趨勢，是趨於一致的，會根據他裡面的細項，需要我們再去做加強的，需要跟民眾再做溝通的，我們都會努力來去做。」

立委（民）賴瑞隆：「任何的民調，我們都會納入參考，未來我們會持續提出更多的願景，實際的做法還有深入基層。」

立委（民）邱議瑩：「不管民調的數字如何，我還是會持續奮戰到最後一天，一步一腳印，爭取最多市民的認同。」

公開的民調符不符合自身體感，選將們平常心看待。

