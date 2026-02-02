最新高雄市長民調勝柯志恩 他揪賴瑞隆大問題：真的很難扶

2026年高雄市長選戰逐漸升溫，藍綠人選陸續就位，《新頭殼》最新民調顯示，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的支持度為43.9%，領先國民黨參選人柯志恩的32.3%，差距達11.6%。對此，國民黨青年部前主任、台北市議員參選人陳冠安點出，《新頭殼》與民進黨初選民調的執行單位相同，但賴瑞隆的支持度卻出現下跌20個百分點的狀況，原因在於賴低迷不振的聲量，他並直呼，這樣的賴「真的很難扶」。

陳冠安今天在臉書發文表示，《新頭殼》今天公布一份委託山水公司執行的民調顯示，賴瑞隆以43.9%的支持度贏過柯志恩的32.3%，與此前《TVBS》五五波的趨勢節然不同，綠營瞬間歡天喜地。但魔鬼藏在細節裡，同樣是委託山水，兩周前民進黨初選民調，賴瑞隆的支持度贏柯志恩30多個百分點，兩周後就崩盤20個百分點，答案其實就在於賴低迷不振的聲量。

陳冠安指出，以Google Trends的搜尋趨勢來看，從1月21日賴瑞隆被提名至今，柯志恩的聲量大概是賴的1.46倍左右，而除了輸給競爭對手，賴瑞這段期間的聲量，更是只有同期間被提名的民進黨台南市長參選人陳亭妃的一半，甚至在某些議題上，在初選落選的民進黨立委邱議瑩都還比賴更為積極。也因此，在賴瑞隆聲量低迷的情況下，目前就連泛綠基本盤鞏固都出現問題。

陳冠安分析，從《新頭殼》這份民調來看，泛綠基本盤高達46.5%，但賴瑞隆的總支持率卻只有43.9%，反觀柯志恩，雖然泛藍支持率只有24%，但卻能拿到超過基本盤的支持率，代表柯的選票有很強的外擴性，「事實上，柯志恩除了泛藍外，在泛白和中間選民的支持率，都贏過賴瑞隆」。最後，陳冠安也直言，聲量低迷、泛綠基本盤不穩、票源缺乏擴張性、無法繼承現任光環，這樣的賴瑞隆「真的很難扶」。

