最新高雄市長民調小輸他2％ 柯志恩：跟觀察趨勢一致

[Newtalk新聞] 明年（2026）地方大選到來前，《TVBS》民調中心今（1日）公布最新高雄市長民調，結果顯示，民進黨若推派立委賴瑞隆參選高雄市⾧與國民黨立委柯志恩對決，賴將以42％支持度、小幅領先柯的40％支持度。對此，柯志恩今（1日）回應，這跟他們觀察的趨勢也趨於一致。

《TVBS》民調中心的數據顯示，民進黨若派出賴瑞隆對決柯志恩，賴瑞隆支持度為42％ ，較相今年九月略升 1 個百分點，柯志恩的支持度為40％ ，相較九月略減1個百分點，另外，有 19％未決定，兩人呈現勢均力敵的情況。但若民進黨推派立委許智傑、邱議瑩、林岱樺等人，則會落後柯志恩7至10個百分點。

柯志恩對此回應，任何民調他們都尊重，合理的民調他們也會供作參考，《TVBS》的這份民調相較於日前《上報》所公布的民調，他們覺得也比較跟他們觀察趨勢較趨於一致，而且《TVBS》是長期以來作追蹤跟調查，有辦法用這次的民調和上次的民調來做對比，提供他們未來做參考。

柯志恩表示，她相信這份民調公布後，他們會根據民調裡面的細項，需要他們去做加強的，需要跟民眾再做溝通的，他們都會努力去做，希望贏得更多民眾的認同。

