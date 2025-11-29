最新高雄市長民調曝光！柯志恩揪貓膩喊「不參考」：起伏太大

2026年高雄市長選戰備受矚目，民進黨黨內初選更是戰況激烈，最新民調顯示，綠委邱議瑩以51.9%的支持度領先黨內對手，並輾壓藍委柯志恩。不過，柯志恩認為，這份民調的起伏太大，並直言不會參考這份民調結果。

柯志恩（中）。（圖／中天新聞）

《上報》委託《雨晴指標》公司進行民意調查，此次民調依照民進黨初選採取的「對比式民調」進行，結果顯示，邱議瑩以51.9%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為24.5%；其次為賴瑞隆，以50.4%支持度領先柯志恩23.1%，未表態為26.4%；許智傑以50%支持度領先柯志恩23.7%，未表態為26.3%；最後一名是林岱樺，以43.3%支持度領先柯志恩19.6%，未表態率為37.1%。

政黨支持方面，民進黨支持者為47.6%、國民黨支持者為8.4%、民眾黨支持者為4.7%、台灣基進支持者為1.4%、時代力量支持者為0.7%、無任何偏好為30.3%、拒答為1.5%。

高雄市長選舉最新民調。（圖／上報提供）

對此，柯志恩今天受訪時表示，基本上所有的民調我們都是尊重的，「但這份民調我連參考都不會參考」，原因很簡單，因為起伏太大。她也坦言，最近被民進黨的民調搞得非常混亂，但這份民調可以看的到，國民黨的支持度是8.4%，民進黨的支持度則將近48%，光是在結構上就出現非常大的偏離。

柯志恩直呼，這間民調公司，過去做的最偉大的一件事情，就是在2022年台北市長選戰時，公布政委陳時中的民調輾壓藍白，但事實證明，與結果的差距非常大，所有結果我們都尊重，「但這份民調我連參考都不會參考！」

邱議瑩。（圖／中天新聞）

本次民調為《上報》委託雨晴指標公司進行，訪問地區為高雄市；抽樣方法採取分層比例隨機抽樣法，以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本；訪問對象為調查區域內年滿 20 歲以上之成年民眾。本次民調訪問日期為114年11月24日至26日；有效樣本為1074份；抽樣誤差在95%的信心水準下，約±3.0個百分點。

