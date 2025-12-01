最新高雄市長民調落後柯志恩！邱議瑩、許智傑、林岱樺回應了

2026年高雄市長選情備受關注，最新民調顯示，國民黨立委柯志恩領先民進黨立委許智傑、邱議瑩、林岱樺，僅輸給綠委賴瑞隆2個百分點。針對這項民調結果，4位綠委今天也都做出回應。

邱議瑩。（圖／中天新聞）

《TVBS民調中心》1日公布最新民調，結果顯示，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市長，與柯志恩對決，賴瑞隆支持度為42%，較今年九月略升1個百分點，柯志恩的支持度為40%，略減1個百分點，另有19%未決定。

如果民進黨推派許智傑參選與柯志恩對決，柯志恩支持度 42%，許智傑的支持度則為35%，雙方差距7個百分點；如果民進黨推邱議瑩參選，柯志恩支持度為43%，邱議瑩的支持度只有35%，雙方差距8個百分點；如果民進黨推林岱樺參選與柯志恩對決，柯志恩支持度為40%，林岱樺的支持度則只有30%，雙方差距10個百分點。

林岱樺。（圖／中天新聞）

針對民調結果，賴瑞隆表示，謝謝所有高雄市民的鼓勵與支持，任何民調我們都會納入參考，未來我們會持續提出更多願景、實際的做法，還有深入基層，我們一起努力，讓高雄更好。

邱議瑩則說，自己在基層得到很多鄉親反饋，昨天的造勢大會也有超過5萬的鄉親到場來為她加油打氣，不論民調數字如何，還是會持續奮戰到最後一天。

林岱樺指出，不論在關稅談判、國防外交，台灣都面臨很大的挑戰，民進黨必須審慎因應，每一場選戰都是一場嚴苛的考驗，「我會再三提醒，刻意貶低競爭對手的民調，就是犯了戰略上的致命錯誤，最後傷害的都是民進黨。」

許智傑。（圖／許智傑辦公室提供）

許智傑則認為，TVBS是比較知名的民調公司，但是也會有機構效應。總而言之，這些民調我們都納入參考，不過可以看出一個統一的趨勢，「就是我都坐二望一」， 他也呼籲支持者繼續加緊努力，我們會贏得最後的勝利。

