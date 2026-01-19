最新高雄市長民調落後柯志恩6.3%！賴瑞隆：全力爭取支持

民進黨高雄市長初選落幕，綠委賴瑞隆出線，將在今年大選與藍委柯志恩對決，最新民調顯示，柯志恩的支持度領先賴瑞隆6.3個百分點，引發討論。賴瑞隆對此僅表示，今天繼續進行車隊掃街謝票，全力爭取市民支持。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

《ETtoday》公布的最新民調顯示，2026年高雄市長選戰在藍、綠對決情境下，柯志恩以44.0%支持度領先賴瑞隆的37.7%，雙方差距達6.3個百分點。不過，調查也顯示仍有6.4%市民表態不投票或投廢票，另有11.9%尚未決定。交叉分析結果顯示，藍、綠基本盤各自歸隊明顯，而在中間選民部分，柯志恩以37.5%大幅領先賴瑞隆的23.2%，成為目前領先的關鍵因素。

從政黨結構觀察，柯志恩在藍營展現高度整合力，國民黨支持者中有97.2%力挺，泛藍支持度達92.2%，民眾黨支持者對其支持度亦有75.8%。賴瑞隆則穩守綠營基本盤，民進黨支持者中87.7%支持，台灣基進更達100%，泛綠為69.8%，時代力量支持者亦有58.5%表態支持。

賴瑞隆今天繼續進行謝票行程，被問及此事時，他表示，「我們今天就是來謝票的，也爭取市民的支持。」

柯志恩。（圖／中天新聞）

此次調查於2026年1月14日至16日進行，對象為設籍高雄、年滿20歲以上民眾，共回收有效樣本1078份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為±2.98%。

