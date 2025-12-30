最新高雄市長民調！綠營僅賴瑞隆小贏柯志恩 年輕票還跑光了

2026年高雄市長選戰備受矚目，最新民調顯示，目前綠營僅立委賴瑞隆以41%的支持度，小幅贏過藍委柯志恩的39%。綠委許智傑、邱議瑩、林岱樺與柯志恩差距拉近，但仍小幅落後。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

根據「TVBS民調中心」公布的最新民調顯示，若民進黨推派賴瑞隆和柯志恩對決，賴瑞隆支持度為41%，較上個月略減1個百分點；柯志恩的支持度為39%，也略減1個百分點。值得注意的是，交叉分析顯示，20-29歲民眾支持賴瑞隆的比例下滑22個百分點至 34%，支持柯志恩的比例則提升16個百分點至 42%，柯志恩在此一族群中轉為領先賴瑞隆。

廣告 廣告

柯志恩。（圖／中天新聞）

如果民進黨推派許智傑與柯志恩對決，柯志恩支持度41%，許智傑的支持度則由11月時的35%增加至38%，雙方差距縮小至3個百分點，另外21%未決定；如果民進黨推派邱議瑩對決柯志恩，柯志恩支持度較上次調查略減至42%，邱議瑩的支持度由35%增加至38%，雙方差距縮小為4個百分點，另外20%未決定；如果民進黨推派林岱樺對決柯志恩，柯志恩的支持度略增1個百分點至41%，林岱樺的支持度增加4個百分點，為34%，雙方差距縮小至7個百分點，另外25%未決定。

許智傑。（圖／翻攝許智傑臉書）

本次調查是TVBS民意調查中心於114年12月22日至29日晚間1830至2200進行的調查，共接觸1,236位20歲以上高雄市民，其中拒訪為238位，拒訪率為19.3%，最後成功訪問有效樣本998位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

延伸閱讀

「悶死身障兒」母親二審遭檢質疑逃避審理

解放軍軍演day2！海巡：協同國防部對應監控、船隻未受騷擾

解放軍圍台軍演第2天！賴清德：不升高衝突但也絕不退讓