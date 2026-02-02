最新高雄市長選舉民調出爐 賴瑞隆納參考、柯志恩表尊重

《新頭殼Newtalk》委託山水民意調查公司公布最新高雄市長選舉民調，民進黨賴瑞隆以43.9%的支持度，領先國民黨柯志恩的32.3%。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 《新頭殼Newtalk》委託山水民意調查公司今(2)日公布最新高雄市長選舉民調，民進黨賴瑞隆以43.9%支持度領先國民黨柯志恩的32.3%，差距達11%，整體選情仍維持綠營優勢。兩位當事人對此均表示會將民調入參考也表示尊重，賴瑞隆強調整合各方力量是當前最重要工作，柯志恩則質疑這份民調的可信度，後續會繼續觀察。

賴瑞隆表示，各項民調數字都納入參考，各項不足的部分也會進行檢討，現在團結各方的力量來守住高雄，是我們最重要的工作，陳其邁有良好的政績，後續我們來推動各項工作，整合各方的力量，也希望能夠延續高雄的進步發展，這也是我們現在最重要的工作。

廣告 廣告

柯志恩指出，從過去到現在所有的民調結果，我們都是表達尊重，未來一定有不同的民調公司會做出不同的民調，結論也還是一樣，我們絕對是尊重；不過，這一次託山水民調所發佈的結果，倒覺得有個有趣的事情，1月13日民進黨初選的時候，也採用山水的民調，那時候賴委員贏柯志恩大概30幾趴，怎麼兩個禮拜的時間，突然只贏她11趴，這兩個禮拜時間賴委員怎摔落了這麼多，到底是他發生了什麼事？還是山水的民調真的不太可信呢？這點值得後續做觀察。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

民調大輸賴瑞隆11％ 柯志恩回應提質疑

市長任內最後一次三鳳中街發紅包 陳其邁：這裡是我的家