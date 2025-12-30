最新高雄市長選舉民調》綠四選將完勝柯志恩！未受孩子校園衝突事件影響 賴瑞隆在對比、互比雙領先

2026高雄市長人選民調。 圖：新頭殼新聞網站製作

[Newtalk新聞] 民進黨2026高雄市長初選政見發表會預計於明年1月3日舉行，1月中旬公布初選民調，綠營參選4戰將包括：賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩。在賴瑞隆8歲兒因涉及校園事件引發社會討論，最後認定該起事件屬於孩子間的衝突，並非霸凌案件後，《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司今（30）天公布調查結果顯示，民進黨凝聚力以賴瑞隆25.9%最高，而且如果和柯志恩較量，雖然綠營4戰將都贏過柯，但還有為期一年左右的時間才投票，爭取中間選民的票就顯得格外重要，其中，賴瑞隆是唯一在這部份以24.1%勝過柯志恩的21.6%，其餘3位綠營戰將在這部份都落敗，專家分析，這一點恐會影響2026高雄市長選舉關鍵勝負。

調查分析顯示，賴瑞隆無論在對比民調和互比民調部份，數據都是處於領先的地位，尤其是「互比」更為明顯，以數字來看，賴瑞隆在高雄的支持群眾確實較多數。以黨內互比的支持度來看，賴瑞隆25.9%、林岱樺20.3%、邱議瑩18.6%和許智傑12.5%，但值得注意是，有22.6%「選不出」。

再來看藍綠對比的差距，民調問：「如果參選市長的是民進黨的林岱樺與國民黨的柯志恩。在這兩個人當中，請問您最希望哪一位來作我們的市長呢？ 」林岱樺以43.2%贏過柯志恩的29.2%，選不出人選27.5%。民調問：「如果參選市長的是民進黨的許智傑與國民黨的柯志恩。在這兩個人當中，請問您最希望哪一位來作我們的市長呢？ 」許智傑以47.1%贏過柯志恩的29.3%，選不出人選23.6%。民調問：「如果參選市長的是民進黨的賴瑞隆與國民黨的柯志恩。在這兩個人當中，請問您最希望哪一位來作我們的市長呢？ 」賴瑞隆以49.5%贏過柯志恩的29.7%，選不出人選20.8%。民調問：「如果參選市長的是民進黨的邱議瑩與國民黨的柯志恩。在這兩個人當中，請問您最希望哪一位來作我們的市長呢？ 」邱議瑩以48.3%贏過柯志恩的29.9%，選不出人選21.8%。

交叉分析指出，藍綠對比在2026高雄市長的選舉戰並不明顯，除了因為受訪選民以傾綠營（逾半）居多以外，除非有特殊好惡，大多數綠營支持者在4綠委對比柯志恩時，選擇4人都支持，差距並不大，但據之前多份民調顯示，過去這一年來賴瑞隆領先的民調結構，並未因「孩子的事」而有所改變，相對地穩定；本次民調進行的時間，也在賴瑞隆澄清孩子校園爭執一事之前。

中間選票僅賴贏柯

而在這份民調中，受訪選民有573位表能是泛綠陣營、佔53.1%，220位是泛藍陣營、佔20.4，中間選民則有238位，佔22%，其他(有支持政黨不偏藍綠)有48人、佔4.4%。因此，「中間選民」手中的票要投給誰？就更佔有舉足重的位置。其中，林岱樺對上柯志恩是20.6:23.2，許智傑對上柯志恩是20.3：22.2，邱議瑩對上柯志恩是21.7：24.7，只有賴瑞隆對上柯志恩時，在中間選民部份以24.1:21.6，略佔2.5個百點的優勢。

該民調由《Newtalk新聞網站》委託山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區是高雄市，訪問對象是設籍訪問地區20歲以上的成年人，抽樣方法：以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，採分層隨機抽樣方式，訪問日期是2025年12月25日至2025年12月26日，有效樣本共1,079人，抽樣誤差在95%的信水準下，約正負2.98個百分點，加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡加權，以符合母體結構。

