最新／內部畫面曝光！三立採訪車失控撞進彰化銀行內 磚牆倒塌、10人受傷送醫
今（23）日下午三點左右，有一台三立的採訪車，撞進台北市南京東路二段98號的彰化銀行內，粗估有10人受傷。畫面驚悚，引來路人圍觀。內部畫面也遭路人拍下，銀行門窗歪斜，天花板掉落，整台車一半卡進銀行內。
據了解，今日下午3點10分，位於台北市南京東路二段和一江街的交叉路口，有一輛三立的採訪車撞至彰化銀行吉林分行內，目前粗估十名傷病患，皆意識清楚、無大礙。
雖無人OHCA，但目前露出有人躺在地上畫面，並且此事故造成3人重傷，7人輕傷。
原文出處：最新／內部畫面曝光！三立採訪車失控撞進彰化銀行內 磚牆倒塌、10人受傷送醫
更多民視新聞報導
民進黨年終獎金出爐了！徐國勇掛保證：尾牙每人發紅包「應相當滿意」
阿公侵犯15歲孫女「影片曝光」！竟反嗆：妳又沒有損失
土魠魚捕撈旺季！中國漁船又越界 海巡署強勢驅離
其他人也在看
恐怖瞬間！三立採訪車「失控衝進銀行」釀10傷 3重傷名單曝光
台北市中山區今（23日）下午發生驚悚重大車禍！15時10分許，一輛《三立新聞台》採訪車行經南京東路與一江街口時，因不明原因突然失控，高速衝進路口的彰化銀行內。強大的衝擊力當場將提款機撞至粉碎，現場一片狼藉，多名在銀行內外的民眾走避不及，慘遭波及。鏡新聞 ・ 41 分鐘前 ・ 174則留言
快訊／三立採訪車撞進南京東路銀行！6人遭波及受傷 婦人頭部爆血急救
[FTNN新聞網]社會中心／台北報導一輛三立新聞的採訪車，今（23）日下午3點左右因不明原因失控，撞進北市南京東路二段一間銀行門口，造成現場至少6人受傷，其...FTNN新聞網 ・ 53 分鐘前 ・ 4則留言
電視台汽車撞銀行！彰銀吉林分行遭撞「牆壁整片碎裂」 10人受傷
（16:00更新）最新消息，今（23）日15:10北市南京東路二段和一江街的交叉路口發生一起嚴重車禍，一輛電視台的車輛不明原因偏離車道，直接衝撞路邊民眾，接著撞進彰化銀行吉林分行，造成ATM被撞壞，就台視新聞網 ・ 32 分鐘前 ・ 1則留言
北市南京東路三立採訪車撞進銀行 10人輕重傷
台北市今（23）日發生一起重大車禍，下午3時許南京東路二段與一江街口，一輛三立新聞採訪車不明原因暴衝，撞進路口的彰化銀行內，現場至少10人受傷，消防局獲報已派遣大批人車趕赴現場救援，事故原因仍待釐清。中天新聞網 ・ 23 分鐘前 ・ 3則留言
台南女就醫控「裸胸被看光」怒檢舉：委屈到想哭！心臟權威診所回應了
台南一家內科診所醫師素有「心臟權威」美名，但近日卻遭病患指控沒醫德，診間內不只有3位病患，在等著照心臟超音波時，胸部被正前方排隊病患看光，氣到直接向衛生局檢舉。對此，台南市衛生局今（23）日前往稽查，輔導診所保護病人隱私。對此，記者致電詢問診所，業者不對外回應，過程已經向衛生局說明，若有缺失將會進行改善。三立新聞網 setn.com ・ 49 分鐘前 ・ 2則留言
國民黨台中黨部圍牆遭汽車撞破 三人受傷送醫
位於台中市西屯區的中國國民黨台中市黨部後門停車場，大門圍牆今天遭一輛自小客車撞倒，磚頭散落一地。由於緊鄰台中市都市發展局都市修復工程科，包括一名都發局員工等三人送醫。肇事原因待釐清。Yahoo即時新聞 ・ 2 小時前 ・ 29則留言
油門當煞車！自小客撞破藍營台中市黨部圍牆 3人受傷送醫
台中市西屯區大隆路的國民黨台中市黨部，今天（23 日）上午發生追撞車禍，一部自小客車突然衝撞前方車輛，黨部後門停車場圍牆也被撞倒，波及鄰居都發局一名員工，被掉落的磚塊砸傷腳，肇事原因有待警方調查。市黨中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
快訊／三立採訪車衝進中山彰化銀行 釀10傷急搶救
警消獲報後也出動指揮車3輛、消防車輛5輛、救護車5輛、人員36名。CTWANT ・ 41 分鐘前 ・ 發表留言
快訊／驚悚瞬間！三立採訪車暴衝撞進南京東路彰銀 傳至少6人傷
台北市中山區南京東路二段與一江街口，今（23日）發生一起重大交通事故。約於下午3時10分許，一輛三立新聞台的採訪車因不明原因失控暴衝，直接撞進路口的彰化銀行騎樓與大廳內，現場一片狼藉。鏡週刊Mirror Media ・ 44 分鐘前 ・ 1則留言
快訊／北市轎車撞進銀行 多人受傷
快訊／北市轎車撞進銀行 多人受傷EBC東森新聞 ・ 39 分鐘前 ・ 發表留言
三立採訪車失控撞進彰化銀行 多位民眾倒地
三立電視採訪車23日下午驚傳撞進位於南京東路二段的彰化銀行，原因尚不明。有網友從高處拍下救護車趕抵現場急救畫面，能看見多位民眾倒地。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 25 分鐘前 ・ 2則留言
上班族爆共鳴！通勤「遇1狀況」一定遲到 全場認證：真的準
對於廣大的上班族而言，每天早上都是一場與時間的搏鬥。近日Threads上一名網友突然對「壓線上班」有感而發，貼文曝光後，引發數千名網友共鳴，對於每天計算精準、準時踩點進公司的通勤族來說，路上的「紅綠燈」不僅是交通規則，更是預測今天是否會遲到的「命運指標」。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前 ・ 發表留言
新北三重汽機車擦撞車禍 機車騎士死亡乘客命危
新北市今（23）日發生一起嚴重車禍，下午1時許三重區河邊北街一處路口，一名林姓男子（54歲）駕駛計程車與雙載機車擦撞，機車上2人李男（22歲）與簡男（24歲）噴飛倒地不起，消防局獲報立刻派遣人車趕赴現場，到場檢傷發現2人均無呼吸心跳，緊急分別送往北市新光與馬偕醫院搶救，騎士已傷重不治，警方初步研判機車闖紅燈肇禍，確切事故原因仍待調查釐清。中天新聞網 ・ 49 分鐘前 ・ 發表留言
行動電源自燃事件頻傳 北捷：即日起勸導旅客進站後勿使用
台北捷運板南線日前發生行動電源起火冒煙，引發乘客恐慌。為避免類似狀況並維護公共安全，北捷公司今天宣布，即日起請旅客勿在站內使用行動電源，且應妥善保管，若因使用或保管不慎導致失火等實質造成公共危險情事，將依法究辦進行求償。北捷已於全線各站配置緊急應變工具，供站務人員協助處理行動電源自燃事件。Yahoo即時新聞 ・ 1 小時前 ・ 37則留言
超商震撼彈！美廉社砸1.25億元併購OK
超商震撼彈！美廉社母公司三商家購（2945）今（23）日董事會決議，以新台幣 1.25 億元取得來來超商（OK Mart）100% 股權，未來將維持雙品牌獨立經營，持續強化零售通路競爭力。Yahoo股市 ・ 48 分鐘前 ・ 10則留言
影/桃園聯結車「丟包貨櫃」擋路？ 警調監視器：車輛故障
有民眾PO影片質疑，桃園市蘆竹區一輛貨櫃聯結車將貨櫃留在中正路與南竹路快車道，隨後就開走，阻礙道路。警方調閱監視器後發現是車輛故障，駕駛之後有呼叫同行支援，約42分鐘後就處理完畢，後續將通知駕駛到案說明。中天新聞網 ・ 46 分鐘前 ・ 發表留言
三立採訪車失控撞進台北南京東路銀行 10人受傷
（中央社記者黃麗芸台北23日電）三立電視台採訪車今天不明原因失控撞進台北市中山區南京東路2段彰化銀行內，警消獲報到場處理，事故已造成10人受傷、意識清楚，詳細肇因待調查。（編輯：李明宗）1150123中央社 ・ 38 分鐘前 ・ 1則留言
台鐵宣布四項購票新措施 個人訂票上限放寬至9張 乘車日3/3起適用
為提升旅客購票方便性，台鐵公司今天宣布四項購票新措施，除了開放線上換票、一支手機最多取6張車票、手機可訂付取自由座車票外，自乘車日3月3日起，旅客個人訂票上限每日將從6張調整為9張，開放訂票首日為2月3日。Yahoo即時新聞 ・ 4 小時前 ・ 9則留言
直擊／台北101遇恐攻？周邊驚見直升機盤旋 民眾驚：住30年沒看過
台北市信義區今（23日）中午12時左右，就不斷傳出轟鳴聲，許多人打開窗戶一看，驚見一架直升機在台北101周邊盤旋，心想難不成是遇上恐怖攻擊，但拿出手機「放大、放大、再放大」，直升機前端架著一台攝影機，原來是Netflix明（24日）天將全程直播，美國著名攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold），挑戰無繩徒手攀爬101，正在事先彩排運鏡流程。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 20 小時前 ・ 9則留言