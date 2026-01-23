最新／內部畫面曝光！三立採訪車失控撞進彰化銀行內 磚牆倒塌、10人受傷送醫

今（23）日下午三點左右，有一台三立的採訪車，撞進台北市南京東路二段98號的彰化銀行內，粗估有10人受傷。畫面驚悚，引來路人圍觀。內部畫面也遭路人拍下，銀行門窗歪斜，天花板掉落，整台車一半卡進銀行內。

當下畫面驚悚。（圖／lay_lay_layla授權提供）

據了解，今日下午3點10分，位於台北市南京東路二段和一江街的交叉路口，有一輛三立的採訪車撞至彰化銀行吉林分行內，目前粗估十名傷病患，皆意識清楚、無大礙。

雖無人OHCA，但目前露出有人躺在地上畫面，並且此事故造成3人重傷，7人輕傷。

