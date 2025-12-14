最新／三週前才在大巨蛋登台！「民歌教父」楊弦驚傳過世！ 享壽75歲

即時中心／徐子為報導



現年73歲、被譽為「民歌教父」的楊弦，4年前曾中風，雖已逐步復原，但直到最近才恢復開始唱民歌，上（11）月22日才出席在台北大巨蛋舉辦的「民歌五十」演唱會，未料不到一個月，卻傳出他已昨（13）日過世的噩耗，享壽75歲。媒體《TVBS新聞網》引述中華音樂人交流協會理事長殷正洋說法，證實此消息，楊弦太太正在處理當中，殷正洋同時說要開會討論，看有何可以協助。





楊弦於2021年因為缺血性中風，當下右邊手足不能動彈、臉喉肌肉失調，送至馬偕醫院急救又轉到三總治療，雖已恢復正常，但聲帶發音轉折沒有以前好，最近他持續進行聲音訓練。過去一年他開始製作MV，最近也把三十多年來譜曲錄音的十幾首『鄉.旅.詩.歌.』作品和歌譜手冊結集，準備在年底出版，未料發生憾事。

楊弦於1950年出生，在1970年代發跡，其1975年在台北中山堂策畫的現代民謠創作演唱會，被認為是台灣現代民歌運動的起點之一。





