最新 / 三重無差別攻擊！毒蟲持鐵棍打傷夫妻「15分鐘就逮」
即時中心／林韋慈報導
新北市三重區今（22）日上午9時左右發生隨機攻擊事件，一名男子持鐵棍無差別攻擊路邊民眾，造成兩人受傷。其中一對夫妻的頭部與手部有撕裂傷，目前仍在醫院治療。警方接獲通報後趕抵現場，男子當場遭壓制逮捕，訊後已移送新北地檢署並聲請羈押。
據了解，今日上午9點33分，45歲顏姓男子疑似因情緒失控，在新北市三重區持鐵棍攻擊行人，造成一對夫妻（許男62歲、江女60歲）頭、手部挫傷，所幸意識清楚，送往新光醫院治療後無生命危險。
顏男行凶後，欲騎乘機車往永安北路方向移動，但警方已到場，將其以現行犯逮捕，並查扣犯案鐵棍一支。警方也在其機車置物箱內查獲安非他命一小包（毛重0.29公克）及兩支使用過的吸管。整起事件從攻擊到逮捕過程不到15分鐘。
警方偵訊後，依違反《刑法》傷害罪及《毒品危害防治條例》將顏男移送新北地檢署偵辦，並依法聲請羈押，防杜後續危害。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
