即時中心／徐子為報導



高雄橋頭地檢署昨（16）日指揮高雄市調處，前往《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，法院稍早裁定收押禁見。橋頭地方檢察署表示，林男涉嫌提供數千至數萬元不等給現役軍人，讓軍人將軍事資料轉交給中國籍人士。





橋檢表示，記者林男涉嫌提供數千元至數萬元不等之金額給現役軍人，再由現役軍人交付軍事相關資料給中國籍人士，經周韋志檢察官訊畢，聲請羈押林宸佑及現退役軍人5人，經橋頭地方法院裁定，全部羈押禁見。



媒體《中央社》引述檢方說法，林宸佑案是先前海軍陸戰隊陳姓中士拍攝五星旗投共影片案後，經追查溯源，這次是「第4波調查行動」，估計已有10多名軍人遭收押。不過前案起訴的陳姓中士拿的高額報酬不是由林宸佑提供，檢方也在陳姓中士案後陸續查獲其他違反國安法案件。



據了解，檢調昨日是在林的租屋處外守株待兔，待他返家之後，便直接將人帶入屋內執行搜索，隨後將人帶回高雄；初步掌握，除林宸佑外，涉入本案的有3位民間人士、2位軍方人士，總共6人。



媒體《鏡周刊》報導，本案一開始是檢調鎖定一名陳姓海陸中士，他為20萬元而手持五星旗拍攝投敵影片，日前依涉犯國家安全法等案起訴。檢調向上追查，竟發現幕後黑手竟與林宸佑有關。



這名陳姓中士自2017年底起任海軍陸戰隊，去（2025）年1月起因缺錢欠債，在網路上認識暱稱「吉祥」的中國籍人士，被慫恿在高雄楠梓住處，手持五星旗拍攝投降影片，且承認台灣屬於中國、並效忠中國等語。陳男拍完影片後，馬上影片傳給暱稱「吉祥」，並獲20萬元。



據了解，檢調連月來跟監埋伏，發現林宸佑行徑大膽，還接觸多名軍方人士，目前除林遭收押禁見，還有其他退役軍人共犯仍在開庭中。





廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／《中天》主播林宸佑涉幫中國買通現役軍人 檢：溯源第4波調查發現

更多民視新聞報導

林宸佑被押「藍白急喊1句」秒翻車！王義川嘲諷：失敬

國共論壇傳復辦！鄭麗文重申九二共識 賴清德曾批一中同表

嫌隙內鬨？藍營協調台中市長人選破局 楊瓊瓔曝委屈、質疑「內參民調」

