即時中心／徐子為報導



高雄橋頭地檢署昨（16）日指揮高雄市調處，前往《中天新聞台》主播「馬德」林宸佑位於台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，法院稍早裁定收押禁見，詳情橋檢尚未對外說明，不過，林宸佑涉犯案情也曝光了。





據了解，檢調昨日是在林的租屋處外守株待兔，待他返家之後，便直接將人帶入屋內執行搜索，隨後將人帶回高雄；初步掌握，除林宸佑外，涉入本案的有3位民間人士、2位軍方人士，總共6人。



據了解，林宸佑被中國吸收，檢調連月來跟監埋伏，發現他行徑大膽，還接觸多名軍方人士，目前除林宸佑遭收押禁見，還有其他退役軍人共犯仍在開庭中。



媒體《鏡周刊》報導，本案一開始是檢調鎖定一名陳姓海陸中士，他為20萬元而手持五星旗拍攝投敵影片，日前依涉犯國家安全法等案起訴。檢調向上追查，竟發現幕後黑手竟與林宸佑有關。



這名陳姓中士自2017年底起任海軍陸戰隊，去年1月起因缺錢欠債，在網路上認識暱稱「吉祥」的中國籍人士，被慫恿在高雄楠梓住處，手持五星旗拍攝投降影片，且承認台灣屬於中國、並效忠中國等語。陳男拍完影片後，馬上影片傳給暱稱「吉祥」，並獲20萬元。



此外，檢調也發現，另還有左營軍方人員以通訊軟體LINE將漢光演習內容、無人機相關訊息外洩，而獲1萬元報酬，專案小組正擴大偵辦中。





廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／《中天》主播「馬德」林宸佑涉國安法被調查 遭羈押案情曝光了

更多民視新聞報導

成功嶺「天兵」通宵打電玩站哨睡著 慘遭軍法起訴

疑涉國安法！檢調北上蹲點 《中天》林宸佑返家即遭搜索帶走

陳佩琪臉書發文質疑賴清德「財源不明」 柯文哲：下次帶她出門省麻煩

