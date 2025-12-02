最新／中油三接涉浮報百億工程經費 檢調大搜索約談13人

即時中心／顏一軒報導

最新消息！台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接）工程驚傳工程採購弊案，相關人員疑似涉嫌於外推防波堤工程中，浮報經費超過百億元，北檢11月11日接獲匿名檢舉，並於今（2）日指揮法務部廉政署北部地區調查組、法務部調查局北部地區機動工作站（調查局北機站）共同前往中油、台灣世曦工程顧問公司涉入採購案人員的居住所、辦公室等11處執行搜索，並約談世曦前董座施義芳等13人到案說明，詳情釐清中。





北檢說明，本署偵辦「第三座液化天然氣接收站」相關採購案，為保全證據，今日執行搜索行動，並通知案關13人到案釐清。

北檢提及，經承辦主任檢察官、檢察官密集召開專案會議，蒐集事證，為保全證據，於今日指揮廉政署北調組廉政官及調查局北機站調查官，持法院核發之搜索票，搜索中油公司、台灣世曦工程顧問公司及案關人員之住居所、辦公位置等共11處，並通知上開公司與本案採購有關之人員、主管等共13人到案說明，目前持續調查釐清中。

有鑑於本案受社會輿論關注，經審酌公共利益之維護與合法權益之保護，認有說明必要，爰依偵查不公開作業辦法第8條第1項第1款規定說明。





