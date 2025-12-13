最新！于朦朧案當晚驚爆11人死亡 陽光上東傳槍響火光

記者林宜君／台北報導

于朦朧遇害當晚，陽光上東小區傳出多達11聲槍響。（圖／翻攝自于朦朧微博）

近日網路流傳影片，疑似顯示于朦朧遇害當晚，陽光上東小區傳出多達11聲槍響，畫面中甚至出現疑似火光。此前爆料指出，小區內曾有至少1男3女路過居民目擊于朦朧被害並試圖搭救，但遭兇手殘忍阻止。影片引發網友討論：「難怪知情者說死了小區住戶11人，保安擺設而已，公安也無能。」

據了解，案發當晚小區極光光房屋內傳出激烈爭吵與毆打聲，混合于朦朧的哭喊，聲音驚人，許多鄰居聽聞。現場出動救護車、警車、大卡車及配槍警察，甚至有北京市公安局朝陽分局黨委書記、局長畢波現身。有爆料指出，為防止于朦朧逃跑，兇手長期為他戴上電子腳鐐。部分照片顯示他在直播時，脖子衣服下疑似安裝電擊器，粉絲痛心留言：「若說錯話就被電擊？朦朧你受了多少痛……」

廣告 廣告

案發當晚小區極光光房屋內傳出激烈爭吵與毆打聲，混合于朦朧的哭喊，聲音驚人。（圖／翻攝自Threads）

此外，網路流出多張照片與影片，揭示于朦朧生前常遭杜強掌摑、毆打、挨餓，臉部明顯淤青，手指尖瘀黑，甚至疑似被半裸手綁高、割耳、戴電子腳鐐等情況。種種跡象顯示，他的生死可能牽扯到權勢集團或大人物，更被視作「獻祭」以圖謀不明利益。

為防止于朦朧逃跑，兇手長期為他戴上電子腳鐐。（圖／翻攝自網路）

事件引發廣大網民反思，也促使許多人三退（退出黨、團、少先隊）。據大紀元統計，過去三個月，三退人數超過378萬人，平均每日約4萬人；其中9月128萬人、10月121萬人、11月130萬人。網友「劉博」寫道：「一件件的真相讓我信仰崩塌，多次淚流滿面。」何麗則留言：「義憤填膺，人神共憤，天滅中共，還中華民族光明。」

以上為網友提出的觀點／說法，真相為何仍待釐清。截至目前為止，已有超過72萬名網友參與「為于朦朧討公道」連署，呼籲相關單位展開全面、獨立且透明的調查。目前中國警方仍維持9月結案結論「酒後意外墜樓身亡、排除刑事案件嫌疑」，且曾逮捕3名發布于朦朧「遭設局侵害」、「被吊在高樓、開膛破肚」、「于朦朧母親被控制」等訊息的網友，稱其編造、散布謠言。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

于朦朧案延燒！蔡康永同框程青松舊照曝光 全網崩潰：嚇喊差點討厭他

陳柏霖、吳慷仁與程青松同框！粉絲瘋狂譴責 怒轟：跟罪犯同框？噁心

于朦朧生前唯一守護者曝光！私下暖心互動細節首度流出 粉絲淚崩！

田海蓉逼于朦朧至絕境真相曝光！凜北川被迫召回服役 全網輿論炸鍋

