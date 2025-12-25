即時中心／廖予瑄報導

日前台北捷站發生隨機殺人案，造成包括嫌犯張文在內，一共4死11傷悲劇，許多民眾也紛紛前往台北車站獻花、貼紙，向奮力奪刀身亡的「北捷英雄」余家昶致哀，張文的哥哥更身留下564字親筆信。沒想到，今（25）日晚間8時許，卻有民眾在誠品南西的柱子上發現，有一張寫著「I will kill more people in the next few days（接下來幾天我還會殺更多的人）」的便條紙，嚇得趕緊拿到派出所報案。稍早警方已證實，並調閱監視器，以追查恐嚇犯嫌。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／人心惶惶！誠品南西出現恐嚇紙條「將殺更多人」 警全力追緝中

