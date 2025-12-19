最新／「他」竟嗆張文我兄弟！稱鎖定高雄車站 警：責成市刑大儘速抓人

即時中心／顏一軒報導

北捷台北車站M7出口、中山商圈與誠品南西店，今（19）日晚間驚傳恐怖攻擊，造成4死、6人輕重傷，27歲男子張文在行兇後畏罪墜樓不治，時值敏感時刻，網路上竟有人PO文稱，「北捷事件，主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待」，儘管貼文早被刪除，但已遭網友截圖瘋傳，民眾人心惶惶。對此，高雄市政府警局稍早表示，已責成市刑大儘速抓人。





北檢指出，有關北捷北車站M7出口遭丟擲煙霧彈案件，本署已指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中趕赴現場並指揮轄區中正第一分局積極偵辦，全力追緝兇嫌到案。

「脆」（Threads）恐嚇貼文。（圖／民視新聞翻攝）

台北市中正一警分局說明，北捷M7出口外，今日下午5時24分，民眾報案稱有人丟擲煙霧彈，經中正一分局忠西所長賴何杰到場，發現地上遺留多顆煙霧彈殘骸，57歲余姓民眾受傷倒臥在地，隨後通知救護車到場，送至台大醫院治療。

張文已很久並未返回桃園楊梅老家，雙親不太清楚兒子的動向，他今（2025）年7月因教召未到、涉犯《妨害兵役治罪條例》遭桃檢發布通緝時，員警曾親自登門找人；而張文的父母已從老家被帶至台北市中山警分局中山一派出所製做筆錄。

「脆」（Threads）平台有人發文稱，「北捷事件，主角張文是我兄弟，我們是一個組織，今天他未完成的任務，我會繼續接下去，下一個地點是高雄車站，敬請期待，社會的病態交給我們來重整」，貼文一出馬上引發砲轟，「你以為是網路發文不用負責嗎？」、「這一定要讓『牠』紅」、「北齊，這個meta會提供用戶資料喔」。





