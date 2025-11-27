即時中心／顏一軒報導

立法院藍白黨團11月14日強勢三讀「暴衝版」《財劃法》修正草案，較去年新版增加2646億元，已完全超出舉債上限，窒礙難行。對此，行政院長卓榮泰今（27）日臨時新增行程，將於11時45分在政院秘書長張惇涵的陪同下，親上火線說明為何要針對「暴衝版」《財劃法》修正草案提出覆議案，這將成為卓揆任內第8度提起覆議。





行政院今日召開例行院會，其中討論事項第二條中載明，財政部會銜本院主計總處簽以立院第11屆第4會期第9次會議三讀通過修正《財劃法》部分條文，經研議全案確有窒礙難行之處，建請依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議，請核議案。

廣告 廣告

政院新傳處稍早發出採通指出，行政院院會後記者會將在11時20分舉行，由發言人李慧芝主持，另包含國防部長顧立雄、政務委員林明昕、內政部政務次長董建宏、財政部政務次長李慶華、經濟部政務次長何晉滄參加；另，卓院長、張秘書長預計於11時45分出席。

另據了解，今日院會中也通過了總統賴清德昨（26）日所宣布之8年共1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，期盼朝野各政黨能夠一同支持。







原文出處：最新／任內第8度！政院今提財劃法覆議案 卓榮泰11:45親自說明

更多民視新聞報導

《財劃法》才暴衝又推《國籍法》！林楚茵：國民黨洗人口三部曲

藍白封殺政院版《財劃法》！民進黨擬推公投迎戰 侯友宜回應了

柯志恩稱政院版《財劃法》蓋牌 黃捷曝真相：拜託自己的鍋要面對

