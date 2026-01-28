最新》伊朗要出大事？美國軍隊將在中東地區舉行軍事演習

美國「亞伯拉罕·林肯號」（USS Abraham Lincoln ）航空母艦打擊群已抵達伊朗。（圖片來源／維基百科）

美國《CNN》台灣時間28日報導，隨著美國和伊朗之間緊張對峙升溫，美軍正加強在該地區的軍事存在，美軍將在中東舉行為期數天的空中演習。

美國中央司令部空軍司令兼聯合部隊空中作戰司令法蘭斯（Derek France）中將發佈一份聲明表示，此次演習將使空軍軍官證明「他們能夠在嚴苛的條件下安全、精準與我們的伙伴並肩作戰，進行分散部署、作戰和執行戰鬥任務」。

此前，美國總統川普曾警告，一支美軍「艦隊」正駛向伊朗，並揚言可能對伊朗獨裁政權採取軍事行動。伊朗政權近期對一波波反政府抗議活動進行殘酷血腥的鎮壓，據民間組織不完全統計，超過2.4萬名伊朗平民死於鎮壓行動，包括兒童在內。

伊朗血腥鎮壓致2.4萬人死亡

根據美國中央司令部（CENTCOM）周一發布的訊息，美國「亞伯拉罕·林肯號」（USS Abraham Lincoln ）航空母艦打擊群已抵達伊朗。按照美軍職責分配區域，中央司令部負責指揮美國在中東、西亞和中亞的軍事力量。

然而，根據CNN報導，消息人士透露，川普仍在盤算美國是否、以及將對伊朗採取哪一種行動，目前沒有任何跡象表明川普總統已經做出決定。

「我們有很多艦艇正駛向伊朗那個方向，以防萬一。我寧願什麼都不發生，但我們正在密切關注事態發展。」川普上周五（1月23日）表示。

美軍中央司令部的聲明並未具體說明演習的地點、持續多久時間或是參與演習的艦艇種類。

近幾周來，由於伊朗政權血腥鎮壓異議人士，美伊之間的緊張關係不斷升級。根據總部位於美國的「人權活動家通訊社」（HRANA）本周二發布的報告顯示，自2025年12月底伊朗人民開始示威活動以來，已有超過5800名抗議者喪生，另有17091人的死亡仍在核實中。CNN無法獨立核實HRANA的數據，但伊朗已承認數千人死亡。

川普暗示願意跟伊朗對話

川普曾警告德黑蘭不要殺害抗議人士，並多次威脅稱，如果德黑蘭不改變屠殺路線，他將會介入。然而，上周川普指出，伊朗願意跟美國對，暗示兩國可能存在外交解決方案。

由美國海軍提供的照片顯示，2026年1月21日，水兵在印度洋的尼米茲級航空母艦「亞伯拉罕·林肯號」的飛行甲板上準備一架波音EA-18G「咆哮者」（EA-18G Growler）電子戰飛機。

一位美國官員本周表示，「美國政府重申，如果他們知道對方開出的條件有哪些，美國願意與伊朗政權進行對話。」

同時，伊朗不斷升級對美國的外交詞令，警告美軍只要發動攻擊，都將遭到武力回擊，若美伊爆發武力衝突，可能會破壞整個中東地區的穩定。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）周一告訴記者，德黑蘭「完全有能力」對美國的任何侵略行為做出「令人遺憾的」回應。

伊朗升級對美國的警告

「光是一艘或幾艘軍艦到來，不會動搖伊朗防禦的決心。我們的武裝部隊正在密切關注事態發展，並且分秒必爭提升自身能力。」他說。

根據CNN駐德黑蘭記者報導，在首都革命廣場（Enghelab Square）上，一幅四層樓高的巨幅海報的字樣揚言要摧毀一艘美國航空母艦。

海報上用英語和波斯語寫著：「種瓜得瓜，種豆得豆。」畫面上，航空母艦的甲板上屍橫遍野，血跡斑斑，一直延伸到水面，形狀酷似美國國旗的條紋。

包括美國的盟友沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國在內，其他中東國家近期已發出警告，不會允許本國的領空用於任何瞄準伊朗的軍事行動。

阿聯大公國在阿布達比設有駐有美軍的軍事基地，但是該國也表示不會為瞄準伊朗的軍事行動提供任何後勤支援。

(原始連結)





