最新／余家昶確定入祀忠烈祠 表彰他「危急時刻挺身而出」

即時中心／廖予瑄報導

桃園市長張善政今（23）日下午4時在臉書上發文宣布，19日奮力抵禦張文犯下隨機砍人案而殞命的余家昶，將安排入祀桃園忠烈祠，「以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。」

台北捷運台北車站、中山站周邊商圈19日發生驚悚隨機砍人事件，凶嫌27歲張文丟擲煙霧彈後，持長刀到人群中揮砍；其中，一名57歲的余家昶在北捷奮力奪刀，試圖阻止張，沒想到卻因此遭砍中多刀，送醫急救後宣告不治。

對此，張善政表示向余家昶先生致上最高敬意，並將其入祀忠烈祠，「昭示一座城市所銘記的身影」，他說，為表達最深切的哀悼與敬意，市府在取得家屬同意後，將安排余家昶先生入祀桃園忠烈祠，並同步向中央申請褒揚令，「以此慎重記錄他在危急時刻挺身而出、守護他人安全的事蹟。」

「家屬的眼淚與悲痛，更讓人深刻體會，這份犧牲背後，是一個家庭難以承受的失去」，張善政指出，余家昶的入祀儀式，預計明（2026）年在忠烈祠春祭期間正式辦理，「其於關鍵時刻所作出的抉擇，亦將隨城市長存，永遠留作後人憑弔與追思。」

