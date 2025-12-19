即時中心／顏一軒報導

今（19）日下午5時24分，台北捷運板南線M7出口外，有民眾扔擲煙霧彈，現場一名57歲男子遭到波及，當場呈現OHCA送醫急救，另有一名男子受傷，據傳嫌犯戴著防毒面具，正在逃逸中，轄區中正一警分局稍晚將召開記者會說明。對此，北檢表示已介入偵辦此案，同時將全力緝捕兇嫌到案。





北檢指出，有關M7出口遭丟擲煙霧彈案件，本署已指派專責主任檢察官曾揚嶺及檢察官黃冠中趕赴現場並指揮轄區中正第一分局積極偵辦，全力追緝兇嫌到案。

廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：最新／兇嫌逃逸中！北捷驚傳煙霧彈攻擊 北檢：指揮警方積極偵辦

更多民視新聞報導

北車「丟煙霧彈」猛竄白煙！直擊遺落物「恐怖型號」曝

北捷驚傳煙霧彈攻擊！男戴防毒面具行兇後逃逸 蔣萬安：全力緝凶

快訊／北捷煙霧彈攻擊！1男傳遭「30cm長刀插背」搶救中

