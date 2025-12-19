最新／兒子台北恐攻釀4死！做完筆錄現身 張文父母面對追問「沉默不語」

即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

北捷台北車站M7出口、中山商圈與誠品南西店，昨（19）日晚間驚傳恐怖攻擊，造成4死、5人輕重傷，27歲男子張文在行兇後畏罪墜樓不治。張文的父母稍早被從桃園楊梅老家帶回台北市中山警分局中山一派出所製做筆錄，並已於今（20）日凌晨零時10分左右離開警局，面對大批媒體詢問，張文的雙親不發一語，搭上座車離開現場。





台北市中正一警分局說明，北捷M7出口外，今日下午5時24分，民眾報案稱有人丟擲煙霧彈，經中正一分局忠西所長賴何杰到場，發現地上遺留多顆煙霧彈殘骸，57歲余姓民眾受傷倒臥在地，隨後通知救護車到場，送至台大醫院治療。

張文已很久並未返回桃園楊梅老家，雙親不太清楚兒子的動向，他今（2025）年7月因教召未到、涉犯《妨害兵役治罪條例》遭桃檢發布通緝時，員警曾親自登門找人；而張文的父母昨晚已從老家被帶至台北市中山警分局中山一派出所製做筆錄。

張文在桃園楊梅的老家持續有大批警力戒備，約莫晚間6時許，有車輛進入載走張文的父母，但不確定是否為警方，當時張男的老家已是無人的狀況。

張文的雙親約在零時10分離開台北市中山警分局中山一派出所，面對記者詢問，「有知道兒子這樣的狀況嗎？」、「平常跟他有聯繫嗎」、「有沒有要跟社會道歉？」、「現在已經有3（4）人無辜喪命了」，只見兩人並未回應，直接搭車離去。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

