即時中心／顏一軒報導

最新消息！位於台北市內湖區的美國在台協會（AIT）今（18）日上午驚傳疑似接獲可疑包裹，轄區內湖分局警方獲報後派遣員警到場了解，初步確認包裹內並非爆裂物，且狀況已經排除，刑事局正將包裹帶回鑑識中；AIT稍晚也將針對此事回應。





初步了解，一名女子上午前往AIT辦事，提袋中裝了一副眼鏡，屬於遺失物，但沒人敢接近查看，警方隨後到場後才以爆裂物處理。

原文出處：最新／內湖AIT接獲「可疑包裹」 刑事局帶回鑑識中

