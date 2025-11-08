全球聚焦台灣！蔡英文深夜啟程接力訪歐 被問蕭美琴外交突破反應曝
即時中心／顏一軒報導
前總統蔡英文今（8）日深夜啟程訪歐，搭乘華航CI-61班機，飛往德國第五大城市美茵河畔法蘭克福（Frankfurt am Main），應邀前往德國出席第1屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference）。蔡英文稍早現身桃園國際機場，面對記者喊話詢問對副總統蕭美琴外交突破一事，她並未多做回應，僅揮手對鏡頭致意，隨後在維安人員陪同下爬樓梯上樓。
蔡英文辦公室發言人蔡舒景日前則說明，蔡前總統即將出席參與的第1屆「柏林自由會議」，是由柏林邦政府、歐洲媒體集團Axel Springer所屬自由基金會及全球民主自由倡議網路「世界自由大會」（World Liberty Congress）共同舉辦；活動宗旨在紀念1989年柏林圍牆倒塌，及推動全球共同支持自由民主價值。
蔡英文（中）深夜搭機啟程訪問德國。（圖／民視新聞）
「柏林自由週」活動訂於本11月8日至15日舉行，蔡前總統將於11月10日於「柏林自由會議」中發表演說；該活動亦同時邀請政府、企業、媒體、民間社會等多領域代表與會，盼藉此擴大分享共同價值，並提出相應行動。
另，德國在台協會（German Institute Taipei，GIT）前（6）日也透過官方臉書粉專，轉載蔡英文即將前往德國發表專題演說的新聞，並寫下歡迎到德國，對於此次台灣重量級政治人物的訪德行，給予最誠摯祝福。
