最新／全程直播！馬杜洛夫婦押抵紐約聯邦法院 台灣時間6日凌晨受審

財經中心／葉為襄、胡崇恩 台北報導台股今天（５）開盤氣勢如虹，不少投資人很開心！雖然台灣時間週六美國空襲委內瑞拉，但隨著總統馬杜洛被活逮後，市場對台股樂觀，台股今天資金集中大型權值股，近八成是外資搶買，台積電攻上1685元新天價，指數在開盤40分鐘後就成功站上3萬點，一度狂漲990點，再創盤中新紀錄。台股狠甩國際局勢影響，加權指數衝衝衝，盤面紅通通，即使美國空襲委內瑞拉，活逮總統馬杜洛，但隨著美國消費電子展即將登場，台股超級嗨，開在29779點，09：40寫新歷史，指數看見三字頭，一度大漲超過800點，成交量爆量預估上看8600億，專家提醒，要小心！第一金投顧董事長 黃詣庭表示，若今天台股成交量出現「八字頭」，將創下歷史新高水準，意味著盤勢呈現帶量大漲的格局。不過他也提醒，若接下來一到兩天，市場成交量仍未明顯收斂、維持高檔水準，但指數卻未能同步創高，就必須慎防高檔出現更大量的換手現象，恐怕將對短線走勢形成不利影響。3萬點來了！台股一度狂漲近千點 台積電發爐收1670元盤中創新天價。（圖／民視財經組）資金集中大型權值股，台積電再度上演一個人的武林，以1630元開出，盤中大漲100元，攻上1685元，面板雙虎群創、友達雙雙攻上漲停板，不過盤面呈現兩樣情，下跌公司數是上漲公司數的三倍，櫃買指數也翻黑。3萬點來了！台股一度狂漲近千點 台積電發爐收1670元盤中創新天價。（圖／民視財經組）接下來美國消費電子展1/4-1/9就要在拉斯維加斯登場，題材股猛飆，台積電法說會15號也將公布財報，台股三萬點究竟會不會站穩，外界拭目以待。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

