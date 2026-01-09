最新／再傳隨機攻擊！板橋男加油站亮刀攻擊消防員 還縱火自焚釀2傷

即時中心／廖予瑄報導

又有隨機攻擊！今（9）日傍晚5時44分，一名身份不明的男子在新北市板橋區民族路上某間加油站亮出刀，並攻擊正在執行公務的消防人員；接著，男子還轉向無辜民眾，潑灑汽油並縱火自焚，導致他與另外1名民眾燒傷。消防單位表示，目前火勢已撲滅，已將2人送往亞東醫院救治。至於整起事件的詳細情形及男子身分，還有待警方進一步調查釐清。





最新／再傳隨機攻擊！板橋男加油站無亮刀攻擊消防員 還縱火自焚釀2傷

消防人員將2名傷者送醫。（圖／民視新聞翻攝）













