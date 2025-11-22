最新／前巴西總統波索納洛企圖政變 法院認有潛逃風險從居家監禁改被警逮捕拘留

即時中心／綜合報導

巴西警察今天前往前總統波索納洛家中逮人，並將其押至聯邦警局總部。警方表示，他們在執行最高法院簽發的「預防性逮捕令」。而被控企圖政變的波索納洛，此前在居家監禁。最高法院日前宣布，波索納洛策畫政變罪名成立，被判27年有期徒刑。波索納洛也是巴西史上第一位，因為策畫政變而被定罪的前總統。

巴西最高法院裁定，前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有潛逃風險，今天由居家軟禁轉為警方拘留。

波索納洛因密謀政變未遂被判刑27年，但迄今尚未開始服刑。法新社報導，法官莫瑞斯（Alexandre de Moraes）指出，波索納洛雖然尚未開始服刑，但具有「高度潛逃風險」。

裁定指出，波索納洛違反電子監控規定，並計劃於今天由他兒子在其巴西利亞住所外發起示威期間破壞電子腳鐐，因此裁定自居家軟禁轉為警方拘留。





最新／前巴西總統波索納洛被警逮捕 企圖政變被判27年徒刑

耳聞巴西警察今天前往前總統波索納洛家中逮人，記者紛紛在其被暫時關押所在地聯邦警局總部前聚集報導最新情況。（圖／美聯社）









