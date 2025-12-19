即時中心／劉朝陽報導



民眾黨立委劉書彬的前助理邱子安，於昨（18）日發表長文，指控劉書彬「目中無人、自我中心、不知感激 以貶低、折磨、監視下屬為樂」，甚至稱劉委員「對下屬無差別的職場霸凌」、「是不是一天沒有找員工麻煩就不舒服？」，邱子安甚至怒嗆劉書彬「應該離開立法委員的職位」。

邱子安表示，曾在今年4月到8月，擔任劉書彬的法案助理，卻發現這位劉委員「目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂」，並舉例包括管控司機行駛路線，不斷發牢騷矯正開車的方法，導致公務車愈來愈難派，還要求下屬定期盆栽澆水，以求庇蔭順遂；甚至調整下屬使用電腦螢幕的角度，以及各類公文與議事文書在檔案櫃與雲端中的擺放位置等等這些雞毛蒜皮的大小事，使得劉書彬「一沙一世界，一花一天堂，草木皆兵，望眼觸目所及，都是下屬的犯錯，導致她做不好立委工作」。邱子安怒批劉書彬「妳是不是一天沒有找妳員工麻煩就不舒服？」。

邱子安曾經擔任劉書彬公費助理一職，並強調「可以見證她就是一個以虐待、貶低、檢討下屬為樂趣的人，也沒有任何立法委員工作需要的能力。我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位」。



針對前助理的指控，劉書彬截稿前尚無回應。





《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：最新／劉書彬遭指控「對下屬無差別職場霸凌」 前助理嗆：應辭職

