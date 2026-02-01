最新／北市某大學暗夜巨響 女高處墜落倒地不起

即時中心／綜合報導

台北市汀州路四段某間大學今（2/1）晚傳出巨響，一名年約70歲的婦人從校園內高處墜落，意識不清。消防局獲報後到場，立即將該女子送醫急救。同時警方也封鎖現場，並調閱監視器畫面，釐清事發經過。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

