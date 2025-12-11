最新／北市青山宮遶境傳憾事！新北男子圍觀突倒地「送醫不治」
即時中心／廖予瑄報導
驚！台北市青山宮今（11）晚遶境行經萬華區時，有一名35歲吳姓男子不明原因突然倒地，並且失去生命跡象，嚇壞民眾；警消獲報後，立即將吳男送往台大醫院急救，但最終仍宣告不治。據了解，吳來自新北市，今日跟家人一起來台北圍觀遶境，沒想到竟發生意外，就此喪命。對此，警方表示將進一步調查釐清詳細事故原因。
原文出處：最新／北市青山宮遶境傳憾事！新北男子圍觀突倒地「送醫不治」
更多民視新聞報導
與小紅書不同調！數發部：抖音「願配合防詐」 已申請在台落地政府審核中
替代役男結訓後須取得「2證照」 劉世芳：全面提升災害應變能力
想親自進場應援台灣隊WBC東京分組賽？「1管道」可優先預購門票
其他人也在看
封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。蔡佩伶報導。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33
2泰女吞115顆海洛因闖關遭攔查 耗費10多小時排出
中部中心 ／ 許家程 李柏瑾 台中報導兩名泰籍女子在泰國曼谷，收取不明人士各給的1000美金為代價，竟然把海洛因毒品吞到肚子裡，抵達高雄小港機場時遭到攔查，為了取出毒品，兩人被帶往醫院，服用瀉藥及灌腸後，花了個多10小時，成功排出115顆海洛因，市價約830萬元，遭依法送辦。泰籍女子收取高額報酬 竟然吞毒飛來台灣 一入境就被攔查。（圖／翻攝畫面）泰籍女嫌犯吞了54顆的毒品海洛因，闖關遭攔查，另外一人吞了61顆，一共115顆毒品海洛因全被吞下肚，在醫院的協助下兩人吃瀉藥及灌腸，花了10個多小時，通通排出來，這一顆顆的海洛因，總重664克市值830萬兩名泰籍女子一共吞了１１５顆毒品海洛因 最後被帶到醫院吃瀉藥排出來。（圖／翻攝畫面）海巡署偵防分署台中查緝隊表示，今年8月初接獲情資，台灣和泰國的不法集團，疑似進行跨國運毒合作，以免費招待到國外旅遊招攬泰國民眾，用人體運毒的方式，挾帶毒品闖關台灣，所幸入境高雄小港機場時，就被攔查。兩名泰國女子先在曼谷各收取1000美金後，吞了毒品當空中飛人，涉嫌來台闖關，所幸相關單位早接獲情資，進行規劃佈署，鋌而走險的兩人，一入境當場被逮，幕後集團主嫌，也將持續追查。《民視新聞網》提醒您：莫逞一時樂，遺害百年身！拒絕毒品，珍惜生命！健康無價，不容毒噬。原文出處：狂吞１１５顆海洛因毒品 兩泰女一落地入境就被逮 更多民視新聞報導男扮女裝涉毒駕 警逮2人查獲依托咪酯煙彈毒駕失控連撞汽機車! 73歲翁送醫搶救仍回天乏術替代役「暴揍長官」下場慘了！連續痛扁兩人無悔意 打人理由曝光民視影音 ・ 5 小時前 ・ 2
最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑
即時中心／林韋慈報導今（10）日上午7時許，高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤，驚傳一名男子持刀朝老闆娘身上狂捅，老闆娘跌坐血泊中，傷勢嚴重。路人聽聞求救聲後上前關心，驚覺男子手中還緊握利刃，嘴裡還念念有詞，喊了一句「還不趕快拿出來！」，男子事後落網，警方已介入調查中。據了解，砍人的嫌犯為46歲的呂男，疑似與68王姓老闆娘兒子有債務糾紛，今（10）日上午7時，他前往檳榔攤討債，但與老闆娘起了口角，便持刀行凶，老闆娘因傷勢過重，送醫後上午9點50分宣告不治。目擊者表示，男子回過神後，發現事跡敗露，先是狠瞪目擊者，接著鑽入巷內逃逸。警方獲報後到場，火速逮捕嫌犯，並拉起封鎖線，而檳榔攤老闆娘則傷勢嚴重，當場呈現OHCA狀態，緊急送醫。而呂男逃逸時，先將刀具丟入水溝中，也被查獲，隨後在檳榔攤附近的一間娃娃機店被逮捕，事後警方將人帶回現場指認。高雄鳳山分局也表示，鳳山分局成功所於7時31分許獲報，在鳳山區光遠路民宅有1女子身受刀傷，警方到場協助緊急將女子送往高雄國軍總醫院，隨後因傷勢過重宣告不治。經初步了解，呂男與42歲林姓男子之間有債務糾紛，今早呂男至林男住處理論未果，但與林男母親王姓婦人(68歲)爆發口角衝突，呂男旋即持刀攻擊，並在調閱監視器後，在附近騎樓發現嫌疑人呂男，當場依準現行犯逮捕，全案目前積極偵辦中。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：最新／高雄檳榔攤68歲女老闆倒血泊 男喊「這1句」拎刀逃跑 更多民視新聞報導文化部要制裁韓星？南韓電子入境卡稱「中國台灣」 李遠發聲了解放軍近期騷擾日韓 賴清德批非常不恰當：中國應體現大國責任仙塔律師鬼轉認當「詐團軍師」 網灌爆「拱拍SWAG」！民視影音 ・ 1 天前 ・ 18
叫貨檳榔"沒開收據" 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬
中部中心/綜合報導台中一名張小姐經營檳榔攤，先生向上游叫貨檳榔，但她說對方每次送貨都沒有開立收據或簽帳，直到先生過世後，對方開口索討剩餘的175萬貨款，張小姐無力償還，辦理拋棄繼承，指控對方逼迫簽切結書，還到兒女上班地點討債，讓他們身心俱疲。對此求證債主，對方不願多做回應。叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬(圖/民眾提供)男子電話裡，口氣不太好，讓張小姐一家人，心生畏懼，張小姐說，他的丈夫生前，頂下這間檳榔攤，並且向上游叫貨，不過好幾年來，從來沒有開立任何收據，直到丈夫過世，對方突然上門討債，說她先生，積欠190萬元債務，要他們償還。張小姐說丈夫向上游叫了多少貨有沒有給錢並不清楚 辦理拋棄繼承後對方持續上門討錢(圖/民視新聞)張小姐說，丈夫向上游叫了多少貨，有沒有給錢，自己並不清楚，辦理拋棄繼承後，對方持續上門討錢，甚至要求他們簽下切結書，扣掉檳榔攤頂店的15萬元，還需要償還175萬，讓他們認為人身安全，受到影響。求證遭到張小姐指控的債主對方拒絕回應 雙方各說各話只能交給司法定奪(圖/民視新聞)實際求證，遭到張小姐指控的債主，不過對方拒絕回應，由里長轉述。債主主張，欠錢還錢天經地義，雙方之間，將近兩百萬的債務糾紛，到底怎麼算的，雙方各說各話，也只能交給司法定奪。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：叫貨檳榔「沒開收據」 檳榔攤老闆過世妻遭追討百萬 更多民視新聞報導公園喬21萬債濺血! 男欠錢被酸持雙鋸追砍債主2人傷債務糾紛爆砍人? 檳榔攤闆娘遭殺 家屬友人:嫌犯欠錢行凶大學生佛牌店賭博輸百萬！疑不想還錢「仙人跳」 謊稱遭擄逼債民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
前住戶"寄生停車格"長期竊電 現任屋主.管委會提告
南部中心／劉安晉、張可倫 高雄市報導高雄新興區一棟華廈大樓，竟然有名男子住在地下室停車場裡，把機械停車格當成家，長期竊取大樓的電力。屋主因為住在國外，直到近日回國賣房，發現這名不速之客，趕也趕不走。原來這名男子是前住戶，3年前房子被法拍後，他就搬到地下室，現在屋主和管委會都已經對他提告。男子窩在大樓地下停車場，把機械車位當成家。（圖／民視新聞）走進大樓地下停車場，最角落的機械車位，擺放著躺椅、睡袋、桌子、電風扇等等，彷彿一間小雅房，一名男子長期住在這裡，但這其實是別人家的停車位。男子把停車位當成家，甚至用水用電，實在誇張，大樓主委報警處理。大樓主委說：「應該在樓下一年啦，他是以前的主委，他捲款啦我們的管理費都挪用了，他房子也法拍了啊，我們就要著手，把他驅趕出去。」事發在高雄新興區一棟華廈大樓，這名郭姓男子原本是5樓的住戶，三年前房屋遭法拍後，他還賴在裡面不走，現任屋主後來也打算把房子賣掉，他無處可去，一年前，搬到地下室，再來就是怎麼趕，都趕不走。男子房屋遭法拍後卻不離開，屋主對男子提告侵入住宅。（圖／民視新聞）當事屋主無奈表示：「因為我長期都是住在日本，有不速之客在我的停車位，要蒐證才能提出刑法告訴。」屋主提告對方侵入住宅，警方到場，強制將男子帶離。高市警中正派出所副所長譚龍翔表示：「現任屋主魯女認為其產權遭侵害，且認為對方有侵入住宅等情形，警方到場將其依侵入住宅現行犯逮捕，訊後函請高雄地檢署偵辦。」不速之客寄生在大樓地下室，住戶很困擾，現在警方協助將他的私人物品清空，至於一年多來竊水竊電部分，管委會也將對男子提告。原文出處：前住戶"寄生停車格"長期竊電 現任屋主.管委會提告 更多民視新聞報導站起來了！京華城案今開庭 沈慶京喊冤「遭錦衣衛滅九族」人肉夾心餅乾！賓士翁疑低血糖暴衝 老夫妻「慘卡隙縫」哀號【有片】緬甸政府軍轟炸若開邦醫院逾30死 今年空襲已逾2100次民視影音 ・ 1 小時前 ・ 2
上門討兒債！鳳山檳榔攤老闆娘遭砍殺 送醫不治｜#鏡新聞
高雄鳳山區光遠路一家檳榔攤的老闆娘，今天（12/10）早上7點半，遭一名男子持刀殺害，當時老闆娘跌坐血泊當中，有目擊者聽到求救的聲音，上前關心，看到男子持刀攻擊傷人，當時嫌犯嘴裡還念念有詞，眼看事跡敗露，立刻徒步逃逸，不到一小時就被警方逮捕，但檳榔攤老闆娘傷勢嚴重，送醫後宣告不治，嫌犯殺人動機，初步調查，是跟老闆娘的兒子債務有關。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
13輛遊覽車500名位光復鄉災民 議會前廣場舉牌抗議
地方中心／花蓮報導花蓮縣光復鄉洪災，造成嚴重死傷、家園幾乎全毀。但花蓮縣府明年度高達400多億的總預算裡，卻沒有編列相關預算，不只讓議長張峻很火大，大罵"乾脆他不用幹了"，今天500多位災民一早搭著遊覽車，到議會前陳抗，還有人開怪手載著佛祖街的土來抗議，出面接受陳情的副縣長只回了，一切依法辦理。手舉布條，喊出災民需要被重視。週四一早，13輛遊覽車，載著500多位光復鄉災民，有人拄著拐杖，還有人坐著輪椅，到花蓮縣議會前廣場，舉牌抗議。光復鄉災民表示，我們要了解，光復鄉的災民不是只有閩南人，他有阿美族新住民，更重要的就是我們的心在哪個地方，是在自己的家園。災民們痛批，縣府有錢放煙火，卻沒錢編列重建預算。還有人把怪手開來現場，把佛祖街的土，帶來抗議。災後過了將近兩個月，但明年115年度總預算高達400多億，"災後復原與重建"卻一毛也沒編。災民到議會，遞交陳情書給議長張峻，議長當場向災民道歉，表示自己心情沉重也很難過。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議長張峻表示，張峻在這邊先向大家說聲對不起，大家辛苦了，我沒有看到徐榛蔚縣長，向我們鄉親來道歉，完全都沒有，這非常非常地不合理，我們花蓮縣議會一定會跟大家站在一起，爭取最後的權益。花蓮縣議員(無)蔡依靜表示，我看不見花蓮縣政府的誠意，直到今天沒有編列明年度的預算。跨黨派議員輪流砲轟花蓮縣政府，議事廳內，還有災民在二樓高舉表語抗議，對著議場下方大聲喊話。光復災民成群結隊，來到花蓮縣議會抗議。（圖／民視新聞）議事進行到一半，雙方意見不合，氣氛瞬間緊繃，議會吵成一團，議長張峻直接衝向吳建志議員座位前理論，雙方面對面爆發激烈口角，場面相當火爆。花蓮縣副縣長顏新章表示，謝謝，(會編列重建預算嗎)依規定。議場內外，一片鬧轟轟，災民們只希望，縣府拿出誠意，協助他們一起重建家園。原文出處：花縣府沒編重建預算 500人載來佛祖街泥土抗議...不見徐榛蔚 更多民視新聞報導花蓮明年401億預算未列光復洪災 議長張峻嗆:乾脆不用幹了2025企業射箭聯賽頒獎典禮！台灣新世代好手詹豪杰、邱意晴受矚目徐榛蔚出來！光復逾500災民不滿未編洪災預算 赴縣府抗議畫面曝民視影音 ・ 6 小時前 ・ 10
4天偷7部機車! 偷車賊設斷點規避 "愛穿拖鞋"露破綻
地方中心／賴國彬 桃園報導老舊鎖頭趕快換！桃園近日出現一名，專挑老舊機車下手的偷車賊，4天共偷走7輛車，不過每偷走一部機車，短短幾小時就會棄置，接著在附近另尋下一輛機車下手，疑似藉由"設置斷點"快速更換交通工具，規避警方追查。不過因為他行竊時都穿著"白拖鞋"，被警方一眼識破，將人逮捕。監視器畫面中，頭戴安全帽、穿著黑褲、白色拖鞋的男子，鬼鬼祟祟在巷弄內，東張西望，眼看四下無人，從口袋掏出鑰匙，"喀啦"一下，把機車發動，二話不說直接騎走，而且4天內共竊走7輛機車。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「男子竊取機車代步，為規避警方追查，不斷竊取換車，本所受理被害人報案後積極追查。」男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊。（圖／民視新聞）員警發現，男子行竊時服裝一致，最顯眼的是他腳穿白色拖鞋，經過濾分析，鎖定35歲的詹姓男子！這名男子不是用萬用鑰匙，而是用自己機車鑰匙行竊，專挑老舊機車下手，因為鎖頭老舊，一下就得手！4天順手牽羊偷走7輛機車，而且每偷一部騎沒多久就丟棄，再偷另一輛，意圖製造斷點。桃園分局大樹派出所所長馮清豪：「確認男子共竊取7部機車，循線將其逮捕到案依法送辦。」詹姓男子服裝特徵早已露出破綻。（圖／民視新聞）男子自以為聰明，想利用設置斷點，規避警方追查，不過卻沒想到自己的服裝特徵早已露出破綻，難逃法網。原文出處：專挑舊機車！桃園竊賊「４天偷７車」 製造斷點躲追查 「這習慣」被識破 更多民視新聞報導寒冬不冷！「國民媽媽」林美秀親自為創世基金會送暖 關懷弱勢家庭西班牙女早到40分鐘上班！老闆不忍直接「炒魷魚」護國神山年終愛心市集開跑 擴大偏鄉、社福與永續影響力民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
賊繳完停車費「直接開走車」 男祭「10萬懸賞金」協尋｜#鏡新聞
台中一名男子向警方報案，他把車停在收費停車場，沒想到卻被人開走!男子調出監視器，發現竊賊當時穿著黑色帽T和口罩，繳完好幾百元的停車費後，直接把車開走，但奇怪的是，這名男子卻沒有在第一時間報案，事後在社群平台發文，祭出十萬元懸賞獎金，還堅持提告竊盜。鏡新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，有新進展！第4波的搜索，約談6人，更查出集團「三把手」吳逸先，購買四艘豪華遊艇，登記在香港博高公司名下，找來姊姊吳宜家當負責人，姊夫吳柏毅擔任董事，不排除他們利用遊艇走私資金。而檢調也發現，吳氏夫妻的女兒是政大高材生，平日上學開賓士代步，生活奢華。負責管理台灣遊艇業務，太子集團旗下"玄古管理顧問公司"負責人王俊國，被警方帶進北檢時，戴上帽子加口罩，一路低頭不語。同樣是玄古管理顧問公司前負責人許晉碩，一併也被帶進北檢問話，穿著綠色外套，香港博高行政人員傅姓女子，以及，香港博高備位董事吳柏毅、妻子吳宜家，紛紛遭到拘提約談。北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，發動第四波搜索行動，全因集團除了拿來贓款，在台灣購買豪宅、豪車，甚至還購入豪華遊艇。太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學。（圖／民視新聞）北檢持續偵辦太子集團跨國洗錢案，9號發動第4波搜索，一共拘提6人，查出集團「三把手」吳逸先，購買4艘豪華遊艇洗錢，將遊艇登記在香港博高公司名下，找來姊姊吳宜家擔任登記負責人，姊夫吳柏毅擔任董事，檢調追查金流發現，吳氏夫妻的女兒不僅是政大高材生，平日上學還開賓士車代步。而這四艘豪華遊艇，據了解長期停在碧砂漁港，案件爆發前，有三艘已經變賣，一艘今年一月就離開台灣，檢方懷疑，遊艇除了娛樂之用，還被充當行動金庫，甚至跨國走私資金。太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學。（圖／民視新聞）這起案件，除了玄古管理顧問公司負責人王俊國聲押，其他人通通交保，許晉碩30萬元交保、吳宜家270萬元交保、吳柏毅100萬元交保、遊艇船長80萬元交保，至於行政人員傅姓女子則60萬元交保。原文出處：太子集團4遊輪涉洗錢! 管理者夫妻高材生千金開賓士上學 更多民視新聞報導替代役打瞌睡被叫醒！「抓狂暴揍長官」當沙包打…詭辯1句下場慘了站起來了！京華城案今開庭 沈慶京喊冤「遭錦衣衛滅九族」人肉夾心餅乾！賓士翁疑低血糖暴衝 老夫妻「慘卡隙縫」哀號民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
偷車賊還幫繳停車費? 原PO祭十萬紅包抓人.找車
民視新聞／綜合報導台中北屯一處停車場，驚傳罕見竊車案，嫌犯還會幫忙繳停車費！9日上午，一名穿帽T的男子，光天化日來到停車場，繳費後把價值數百萬的名車開走，問題是他並非車主。據了解，這輛車的原車主去年已經當給當舖，後面已經過戶轉兩手，第三手持有者報案指稱，車輛遭竊，警方獲報已經鎖定特定對象追查！一名男子穿著帽T戴上帽子遮遮掩掩，來到停車場，就跟一般車主一樣，先去繳費機台，繳納停車費，接著把一輛數百萬的雙B名車開走，這段畫面在網路流傳，原po說是遇到偷車賊，還祭出十萬紅包懸賞，請大家幫忙找找這名偷車賊與這台車！民眾：「蠻瞎的啊，怎麼可能會有鑰匙，然後又幫他付，剛好又知道那台車，又可以把它開走。」民眾：「有點匪夷所思啊（怎麼說），還幫人家繳停車費啊。」台中北屯一處停車場車輛疑似遭竊，警方已接獲報案展開調查。（圖／民視新聞）事發在台中北屯旅順路一處停車場，偷車賊9日上午大白天大剌剌把車開走，還知道要先繳費，消息傳開，不少人覺得匪夷所思，也有人推測，可能跟產權糾紛有關。民眾：「應該是被原車主開走，債權不清啦，以前我的弟弟啊，他曾經就是也有就是，車子有向不是正當的管道借款，然後他尾款沒有償清之後，到最後他的車子，也是莫名其妙就被開走。」台中第五分局文昌副所長黃郁心：「社群媒體PO文稱與本轄，旅順路二段停車場內，車輛遭竊等情，本分局依規定受理報案，已掌握特定對象並積極追緝中。」民眾在網路發文以十萬紅包懸賞，請大家幫忙找竊嫌與車輛。（圖／翻攝社會事新聞影音）據了解，原車主已經在去年把車當給當舖，後來又轉了兩手，向警方報案說遭竊的人，其實已經是第三手，警方介入調查，要追查這當中是否涉及不法！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：懸賞十萬！偷車還幫繳停車費？ 原PO祭十萬紅包抓人.找車 更多民視新聞報導深夜驚魂！高雄休旅車「爆衝闖紅燈」 長腿女騎士空中連翻秒倒地國道5驚現「移動神主牌」87歲老翁逆向騎農機上高速 釀連環撞台中倉儲惡火釀9死！3公司14人遭起訴 全聯發聲了民視影音 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
艋舺青山王祭遶境登場 「真人藝閣車」隊伍吸睛
台北市 / 綜合報導 台北三大重要祭典活動之一，北市艋舺青山宮為期3天的暗訪遶境活動登場！今年適逢青山宮建宮170週年，祭典連3天舉辦規模相當盛大，其中備受矚目的真人藝閣花車，七彩燈飾搭配動感音樂，萬華街頭可以說是熱鬧滾滾，沿途有大批信眾圍觀，表演者也丟下小福袋和民眾同樂。一身古裝搭配精緻妝容扮演神話角色站在藝閣花車，手拿小零食小福袋一個一個向下撒，就像在給予祝福，和周邊信眾互動熱絡，藝閣上絢爛奪目的燈飾，再搭配背景動感音樂，場面熱鬧非凡，主持人說：「有沒有還沒有搶到糖果的舉手，還沒搶到的舉手。」只見沿途信眾們揮舞雙手，有的人高舉水桶拎著提袋，就是為了接住從車上拋下的平安小物，昨(9)日下午開始，長長一列「真人藝閣車」隊伍從長沙街出發行經龍山寺等知名地標，艋舺青山宮遶境活動走到哪都是滿滿人潮。青山宮供奉的靈安尊王出廟，走進艋舺的大街小巷，一年一度的遶境是台北三大重要祭典活動之一，其中「夜巡暗訪」目的是要驅除惡靈，為民眾祈福，剛好今年又適逢，青山宮建宮170週年當然得更盛大舉辦，就連上個月底北港朝天宮媽祖，也睽違5年北上來共襄盛舉，整個祭典為期3天規模盛大，神明所到之處熱鬧滾滾，第一個夜晚已經讓艋舺化身不夜城。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 1
2025全台聖誕節活動市集總整理 新北耶誕城、華泰名品城、LaLaport南港...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 3
台中倉儲大火奪9命 檢起訴14人全聯發聲了
全聯福利中心位於台中大肚區興建中的倉儲，去年12月19日大火釀9死、8傷，台中地檢署今（11）日偵結，依過失致死、違反職安法等罪嫌，起訴全聯公司、互益營造、新菱公司等3名法人，以及全聯施姓主管等共14中廣新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1
高雄市1天2浮屍！7旬晨泳翁不幸溺斃、落水婦「無法識別」身分待查
高雄市昨天（9日）發生兩起溺水意外，第一起為74歲晨泳的莊姓老翁，不幸溺斃，漂到外海，被人發現後，打撈上岸，已通知家屬；第二起，則是婦人不明原因落水，被人發現時已明顯死亡，待身分釐清後，再通知家屬，兩起案件，皆已報請檢方相驗，詳細死因仍待調查。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
減重名醫又出包？「過度縮胃」才挨罰 再涉詐保遭搜索
台北市調查處於九日針對宋天洲涉嫌開立不實診斷證明，協助患者向保險公司詐取保險金一事，展開搜索行動並約談相關人士到案，北檢以詐欺罪為由，諭令高雄減重名醫宋天洲繳納三十萬元交保。此案爆發前，宋天洲才因過度醫療遭高雄市衛生局處以停業四個月及罰款十五萬元的處分。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
兒債務糾紛害母枉死！ 檳榔攤老闆娘遭砍3刀身亡｜#鏡新聞
高雄鳳山區光遠路，一家檳榔攤的老闆娘，昨天(10日)早上七點半，遭到一名男子持刀殺害，有目擊者聽到求救聲，上前關心，看到男子持刀砍人，沒想到嫌犯眼看事跡敗露，竟然還想攻擊路人。雖然凶嫌不到一小時就被警方逮捕，訊後依殺人罪嫌移送法辦，檢方聲押，法院晚間裁定收押；但檳榔攤老闆娘傷勢嚴重，送醫後宣告不治，嫌犯殺人動機，初步調查，是跟老闆娘兒子的債務有關。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
死者女兒跪地泣不成聲 凶嫌與死者兒子是多年友人｜#鏡新聞
持續追蹤這起凶殺案，46歲的呂姓凶嫌跟死者兒子認識多年，雙方有過多次的毒品交易紀錄，凶嫌早在2015年曾因為懷疑女友被柯姓男子強吻，就持刀砍殺對方，還拿殺蟲劑噴對方嘴巴，害對方重傷，被依殺人未遂罪判刑五年半，沒想到這次又持刀犯下殺人重罪，死者的女兒泣不成聲。鏡新聞 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
涉投資吸金 台南消防救災英雄法辦
台南市政府消防局「救災英雄」洪姓前分隊長涉嫌兼任AGW-MS投資平台「榮譽講師」，不僅吸收10多位消防人員投資，還有外部的陳姓女子遭騙後指控，她與20多名親友短短數周投入近200萬元，但想提領卻無法出金。消防局調查後，火速將洪男記2小過調職，還將全案移送台南地檢署偵辦。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台南新化模具工廠大火！滾滾黑煙沖天 駭人畫面曝光了
即時中心／謝宛錚、林耿郁報導今（10）天上午9點多，台南市新化區大德路一處工廠發生嚴重火警，現場一間模具工廠全面燃燒，並波及旁邊一座倉庫，共兩處建物陷入火海，黑煙滾滾沖天。所幸員工均及時撤離，無人受傷或受困。大火無情！台南市消防局說明，今天上午9時26分接獲報案，指稱新化區大德路153號工廠起火，隨即派遣30車、54名消防人員，1台消防機器人前往灌救。9時35分抵達時，現場已全面燃燒，濃煙滾滾沖天；消防人員立即佈署第二水線防護，避免火勢延燒至旁邊民宅。幸好內部人員均已撤出，至截稿時暫無傷亡資訊。除了起火的模具工廠外，旁邊一間倉庫亦遭波及，共2廠房陷入燃燒；消防局表示已同步通報環保局、台電、自來水及瓦斯公司支援。至於起火原因及財物損失，仍待火勢撲滅後進一步鑑識釐清。消防人員持續灌救。（圖／民視新聞）原文出處：快新聞／台南新化模具工廠大火！滾滾黑煙沖天 駭人畫面曝光了 更多民視新聞報導三峽化工廠大火濃煙遮天 消防局籲居民緊閉門窗戴口罩火光衝天！台中潭子2樓鐵皮工廠大火 半小時燒光150平方公尺花蓮大理石工廠大火 800坪全面燃燒付之一炬民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話