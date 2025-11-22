最新／北市青島西路工地鋁條砸落斑馬線 幸無人傷

11/16於中正橋B球場舉行U15小聯盟組的三場賽事，由介壽國中、雪山熊、和平使者以及HEAT展開大戰。首場賽事雪山熊遭裁定落敗，由介壽國中以7比0勝出。第二戰和平使者火力全開以11比1力退介壽國中。到了第三戰和平火力依舊兇猛，再以10比6擊退HEAT，奪下今日的兩勝。而結束本周賽程後，拿下連勝的和平使者衝上第三名的位置，HEAT緊追在後第四名，介壽國中則是在第七名。至於再吞下一敗的雪山熊，則居爐主的位置。

TSNA ・ 11 小時前