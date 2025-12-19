即時中心／顏一軒報導

今（19）日下午5時24分，一名27歲張姓逃兵通緝犯，戴著防毒面具至北捷板南線M7出口外扔擲煙霧彈，造成1人OHCA、1人受傷，隨後轉往北捷淡水信義線中山站，持長刀隨機攻擊4至5名路人，而且不明原因自百貨公司高處墜落，目前生死未卜送馬偕醫院急救。對此，總統賴清德表示，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。





廣告 廣告

賴清德指出，今天傍晚，台北車站和北捷中山站陸續發生暴徒投擲煙霧彈及傷人事件；他要提醒大家，若正在車站或人潮密集處，請務必保持冷靜，並依現場安全人員引導疏散；如發現可疑人士、物品或異常狀況，請立即通報警方與站務人員。

賴總統強調，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。對於行兇的暴徒，政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。













《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：最新／北市驚傳隨機攻擊5傷4命危 賴總統：全國擴大戒備、依法嚴查行兇暴徒

更多民視新聞報導

北車、中山爆恐怖攻擊！騎士等紅燈「突被捅一刀」外套全染紅

最新／北捷、中山丟煙霧彈砍人釀4命危、5傷 特勤部隊進入百貨畫面曝

中山站「男子隨機砍人」！民眾「狂奔躲倉庫」曝光…

